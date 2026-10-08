Ô tô đời mới có cần chạy rốt-đa?

Hỏi:

Tôi vừa mua một chiếc ô tô mới, nhiều người khuyên nên chạy rốt-đa trong vài trăm km đầu để xe vận hành ổn định và bền hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ô tô hiện đại không còn cần rốt-đa như trước. Vậy, xe mới có thực sự cần chạy rốt-đa không?

Phạm Văn Thắng (Cổ Nhuế, Hà Nội)

Tránh tăng tốc mạnh, phanh gấp hoặc chở tải lớn trong những kilomet đầu tiên.

Anh Nguyễn Văn Triển, kỹ thuật viên Toyota Mỹ Đình tư vấn:

Trước đây công nghệ gia công cơ khí chưa đạt độ chính xác cao, nên trong quá trình vận hành ban đầu, các bề mặt tiếp xúc có thể phát sinh những mạt vật liệu rất nhỏ.

Chạy rốt-đa với tải và vòng tua phù hợp giúp các chi tiết làm việc dần dần, hạn chế mài mòn không đều. Đây là cơ sở của quan niệm chạy nhẹ nhàng vài trăm đến khoảng 1.000 km đầu và thay dầu.

Tuy nhiên, công nghệ sản xuất hiện nay đã chính xác hơn, với dung sai gia công và lắp ráp chặt chẽ, nên ý nghĩa "rốt-đa để mài cho trơn" không còn như trước. Các hãng cũng không áp dụng một quy trình thống nhất về yêu cầu rốt-đa bắt buộc, nhưng vẫn khuyến cáo hạn chế tốc độ, phanh gấp hoặc tải nặng trong thời gian đầu.

Vì vậy, hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng mẫu xe là căn cứ quan trọng nhất. Ngay cả khi xe không yêu cầu rốt-đa, người lái vẫn nên dành thời gian làm quen với đặc tính vận hành, tránh liên tục tăng tốc mạnh, phanh gấp hoặc chở tải lớn trong những kilomet đầu tiên.