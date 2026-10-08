Lexus ES 2026 ra mắt thị trường Việt Nam, giá cao nhất 2,94 tỷ đồng

Đây là thế hệ nâng cấp mới toàn diện của mẫu sedan hạng sang đến từ Nhật Bản. Xe có hai phiên bản hybrid là ES 350h Premium và ES 350h Luxury cùng một bản thuần điện ES 500e, giá bán lẻ tiêu chuẩn lần lượt 2,34 tỷ đồng, 2,6 tỷ đồng và cao nhất 2,94 tỷ đồng.

Ngoại thất ES 2026 thiết kế hoàn toàn mới so với thế hệ trước - Ảnh: Lexus

Kích thước Lexus ES 2026 mở rộng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Mẫu xe sở hữu chiều dài tổng thể 5.145 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.560 mm và trục cơ sở 2.950 mm.

Như vậy, chiều dài của ES 2026 đã tăng thêm 170 mm và trục cơ sở cũng dài hơn 80 mm so với thế hệ trước. Với các thông số này, kích thước của Lexus ES 2026 đã lớn hơn cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mercedes-Benz E-Class và BMW 5 Series.

Kích thước ES 2026 nhỉnh hơn hai đối thủ Mercedes-Benz E-Class và BMW 5 Series - Ảnh: Lexus

Ngoại thất Lexus ES 2026 được thiết kế theo ngôn ngữ “Clean Tech x Elegance” lấy cảm hứng từ mẫu concept LF-ZC. Kiểu dáng xe gần với các dòng coupe cho cảm giác thể thao hơn. Cụm đèn LED phía trước dạng boomerang, cụm đèn LED sau thanh mảnh và kéo dài.

Phiên bản thuần điện ES 500e sử dụng bộ vành hợp kim kích thước 21 inch trong khi hai bản hybrid dùng vành 19 inch.

Thiết kế khoang lái tối giản của ES 2026 - Ảnh: Lexus

Khoang lái thiết kế theo hướng tối giản và hiện đại hơn thay vì theo đuổi sự cầu kỳ và màu mè như một số thương hiệu hạng sang khác. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng kích thước 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Cần số dạng điện tử và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Một số tiện nghi đáng chú ý có màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), nút điều khiển ẩn thông minh, đế sạc đôi cho thiết bị di động, hệ thống chiếu sáng bề mặt, ốp Bamboo Layering (trên bản thuần điện) và dàn âm thanh 17 loa Mark Levinson.

Không gian hàng ghế phía sau rộng rãi hơn nhờ trục cơ sở và chiều dài xe tăng thêm đáng kể - Ảnh: Lexus

Về vận hành, hai phiên bản ES 350h Premium và ES 350h Luxury sử dụng chung hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 2.5L và motor điện, công suất kết hợp 243 – 247 mã lực. Xe trang bị hộp số vô cấp điện tử e-CVT và hệ dẫn động cầu trước

Phiên bản thuần điện ES 500e sử dụng hai motor điện, công suất 224 mã lực phía trước và 118 mã lực phía sau, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Direct4 cho khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,7 giây và vận tốc tối đa 200 km/h.

Cổng sạc trên phiên bản thuần điện ES 500e - Ảnh: Lexus

Xe được trang bị pin lithium-ion thế hệ mới với cell pin dung lượng lớn, bố trí dưới sàn xe trong phạm vi chiều dài cơ sở. Chuẩn sạc tiêu chuẩn CCS2, pin cũng có hệ thống làm mát hiệu suất cao cùng cấu trúc bảo vệ đa lớp. Lexus cho biết khách hàng mua ES 500e được miễn phí lắp đặt trụ sạc AC 22 kW tại nhà, miễn phí sạc tại đại lý Lexus chính hãng.

Trang bị an toàn nổi bật nhất trên ES 2026 là gói công nghệ hỗ trợ lái Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4). Đây là thế hệ mới nhất của gói ADAS do Lexus phát triển với việc bổ sung tính năng hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Lexus ES là đối thủ cạnh tranh với Audi A6, Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Volvo S90...