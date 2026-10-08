Video: Đánh giá Skoda Slavia 2025 giá từ 468 triệu tại Việt Nam.

Theo thông báo của Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA), Skoda phải thực hiện đợt triệu hồi trên toàn thế giới với hàng loạt xe do lỗi hệ thống lái. Cụ thể, các xe bị ảnh hưởng có nguy cơ vỡ bu-lông của hệ thống lái, khiến tài xế mất khả năng kiểm soát xe và tăng nguy cơ tai nạn.

Tổng cộng, Skoda sẽ phải triệu hồi gần 1,72 triệu ôtô trên toàn cầu, với thời gian sản xuất từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2026, gồm các mẫu: Kodiaq, Karoq, Octavia và Superb.

Skoda triệu hồi gần 1,72 triệu xe Karoq, Kodiaq và Octavia lỗi hệ thống lái.

Dự kiến, những ôtô trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế bu-lông của hệ thống lái bằng một bu-lông mới có khả năng chống ăn mòn tốt hơn.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, tập đoàn Volkswagen cũng đã phải triển khai đợt triệu hồi theo yêu cầu từ KBA, ảnh hưởng tới hơn 2,85 triệu xe, do nguyên nhân tương tự, ảnh hưởng đến các mẫu xe Q3 thuộc thương hiệu Audi và Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant và Caddy thuộc thương hiệu Volkswagen.

Tại thị trường Việt Nam, Skoda bắt đầu mở bán bộ đôi Karoq và Kodiaq từ tháng 9/2023, sau đó bổ sung mẫu Octavia từ tháng 12/2025, cả ba mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Cộng hóa Séc.