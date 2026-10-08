Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback điện giá 162 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất phong cách, đi 201 km/lần sạc khách Việt nhìn là mê

Hatchback điện thiết kế nhỏ xinh, nội thất phong cách, đi 201 km/lần sạc

JMEV EV2 2027 - mẫu hatchback điện với giá quy đổi chỉ từ 162 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Theo nhà sản xuất, JMEV EV2 2027 là mẫu ô tô điện đô thị cỡ nhỏ, có thiết kế 4 chỗ ngồi, phạm vi hoạt động tối đa 201 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.

Theo Tạp chí Người quan sát, JMEV EV2 2027 được cung cấp 4 tùy chọn màu ngoại thất gồm be nhạt, xanh hoàng hôn, xanh da trời và trắng ánh trăng. Phần đầu xe theo phong cách tối giản với lưới tản nhiệt kín, đặc trưng của xe điện, kết hợp cụm đèn pha tích hợp.

Hệ thống đèn projector sử dụng cấu trúc chùm sáng tập trung, hỗ trợ cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.

Phía sau xe là cửa hậu kích thước lớn, giúp việc tiếp cận khoang hành lý thuận tiện hơn. Dung tích khoang hành lý dao động từ 105-750 lít tùy cách bố trí không gian. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.500 x 1.646 x 1.460 mm.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách bao quanh người ngồi, với các đường nét mềm mại nối liền bảng điều khiển và tấm ốp cửa. Xe được trang bị màn hình trung tâm 10,1 inch và bảng đồng hồ LCD 5 inch.

Xe với cấu hình 4 chỗ ngồi và 5 cửa. Khung sườn xe cứng cáp so với các mẫu hatchback chung phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

JMEV EV2 2027 có chiều dài cơ sở 2.340 mm, cấu hình 4 chỗ ngồi và cửa sau độc lập. Thiết kế này cho phép hành khách phía sau lên xuống mà không cần gập ghế trước, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong đô thị.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tận dụng không gian. Bảng điều khiển được tích hợp khe cắm mở rộng M6 để người dùng lắp thêm phụ kiện. Toàn bộ cabin có 17 vị trí chứa đồ, giúp tăng khả năng lưu trữ các vật dụng cá nhân.

Cổng sạc của JMEV EV2 2027. Ảnh: Tổng hợp

JMEV EV2 2027 sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, cho công suất tối đa 41 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 5,5 giây, hướng đến nhu cầu di chuyển trong khu vực đô thị.

Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có thể di chuyển tối đa 201 km sau mỗi lần sạc đầy.

Cốp xe rộng rãi. Ảnh: Tổng hợp

Về trang bị, mẫu xe điện này sở hữu hệ thống điều khiển điện tử One-box, phanh tay điện tử AutoHold và trợ lực lái điện EPS. Thân xe sử dụng thép cán nóng cường độ 1.500 MPa tại một số khu vực quan trọng như dầm cản trước, trụ B và bậc cửa, nhằm tăng độ cứng kết cấu và bảo vệ khoang hành khách khi xảy ra va chạm.

Giá hatchback điện JMEV EV2 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, tại Trung Quốc, JMEV EV2 2027 được niêm yết từ 41.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 161,9 triệu đồng. Phiên bản cao cấp có giá 44.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 173,5 triệu đồng.

Hiện, mức giá trên chưa bao gồm các chi phí nếu mẫu xe được phân phối tại Việt Nam.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.