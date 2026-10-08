Rẻ hơn 600 triệu, Lexus ES bản hybrid khác gì so với bản thuần điện?

Lexus ES thế hệ mới vừa chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam. Lần đầu tiên dòng sedan hạng sang cỡ trung của thương hiệu Nhật Bản có biến thể thuần điện 500e, bên cạnh 2 phiên bản 350h sử dụng động cơ hybrid.

Ở giá bán 2,34 tỷ đồng, Lexus ES 350h Premium là lựa chọn rẻ hơn 600 triệu đồng so với biến thể thuần điện Lexus ES 500e. Phiên bản dễ tiếp cận nhất của dòng Lexus ES thế hệ mới có đáng sở hữu?

Kích thước tương đồng, ngoại hình khác biệt nhẹ

Lexus ES 350h Premium sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.145 x 1.920 x 1.555 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với ES 500e thuần điện, phiên bản hybrid của xe chỉ kém 5 mm chiều cao, trong khi các thông số kích thước còn lại đều tương đồng.

Ngoài ra, Lexus ES 350h có khối lượng toàn tải 2.310 kg, nhẹ hơn 425 kg so với biến thể thuần điện. Sự khác biệt này nhiều khả năng đến từ gói pin lithium-ion thế hệ mới nằm dưới sàn xe của phiên bản chạy điện.

Phần đầu xe có thể là nơi dễ dàng nhất để phân biệt các phiên bản hybrid và biến thể thuần điện. Nếu như ES 500e sở hữu mặt ca-lăng kín hoàn toàn, thì các phiên bản ES 350h lại được trang bị một khe hút gió nhỏ, nằm ngay dưới logo thương hiệu.

Lexus ES 350h (ảnh trái) có một khe hút gió nhỏ phía đầu xe, trong khi mặt ca-lăng của Lexus ES 500e (ảnh phải) có thiết kế kín. Ảnh: Phong Vân.

Khe hút gió xuất hiện tại khu vực đầu xe Lexus ES 350h để phục vụ hoạt động của động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm.

Động cơ xăng hiệu suất nhiệt cao này nằm trong hệ truyền động hybrid nối tiếp - song song, phối hợp với motor điện nam châm vĩnh cửu công suất 201 mã lực. Hãng xe sang Nhật Bản cho biết Lexus ES 350h đáp ứng chuẩn khí thải Euro 6.

Do là một mẫu xe hybrid tự sạc, Lexus ES 350h không có sự xuất hiện của cổng sạc điện như trên ES 500e. Thay vào đó, mẫu sedan hybrid bố trí một nắp bình xăng nằm về phía đuôi xe. Đây cũng là sự khác biệt dễ thấy về ngoại hình giữa Lexus ES bản hybrid và bản thuần điện.

Lexus ES 350h không có cổng sạc điện, chỉ có nắp bình xăng. Ảnh: Phong Vân.

Nếu phiên bản ES 500e thuần điện sử dụng mâm xe kích thước 21 inch thì các phiên bản ES 350h sử dụng mâm xe đường kính 19 inch.

Mâm xe ở Lexus ES 350h Premium cũng có sự khác biệt về họa tiết, đi kèm bộ lốp thông số 235/55 - tức phần thành lốp "dày" hơn so với bản thuần điện.

Mâm xe và bộ lốp của phiên bản ES 350h Premium (ảnh trái) có sự khác biệt so với trang bị trên ES 500e (ảnh phải). Ảnh: Phong Vân.

Ngoài những điểm khác biệt kể trên, các phiên bản Lexus ES thế hệ mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam đều sở hữu chung ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC.

Do vậy, Lexus ES 350h vẫn có cụm đèn chiếu sáng chính tạo hình chữ L, thiết kế phân tầng tương phản. Ở đuôi xe Lexus ES 350h Premium vẫn được trang bị dải đèn L-Signature dạng độc lập, cùng dải đèn thanh mảnh tăng dấu ấn nhận diện Lexus, tuy nhiên tên xe ở góc dưới bên phải nắp cốp sẽ là ES 350h.

Khoang lái của ES 350h Premium được trang bị vô lăng 3 chấu thế hệ mới, cần số điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch, màn hình trung tâm kích thước 14 inch.

Hệ thống âm thanh trên xe gồm 10 loa Lexus, ghế ngồi có chức năng làm mát, trang bị đế sạc không dây và gói trợ lái nâng cao Lexus Safety System+.

Ai chọn xe hybrid, ai mua xe điện?

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, Lexus ES 350h phiên bản Premium được trang bị động cơ xăng 186 mã lực, kết hợp motor điện 201 mã lực. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, hộp số hybrid hoàn toàn mới và theo công bố của hãng, Lexus ES 350h vẫn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây.

Như vậy, về cơ bản, Lexus ES 350h Premium và Lexus ES 500e không có sự chênh lệch quá lớn về ngoại hình, trang bị hay khả năng tăng tốc. Sự khác biệt chủ yếu vẫn nằm ở trải nghiệm hệ truyền động giữa 2 xe, khi một bên là thuần điện, bên còn lại là một mẫu xe lai xăng-điện quen thuộc của "nhà" Toyota.

Hai phiên bản Lexus ES 350h có giá lần lượt 2,34 tỷ và 2,6 tỷ đồng. Ảnh: Phong Vân.

Tuy nhiên, chính sự khác biệt về kiểu loại hệ truyền động này có thể dẫn đến sự bù trừ đáng kể cho khoảng chênh lệch giá 600 triệu đồng giữa 2 phiên bản ES 350h Premium và ES 500e.

Do là một mẫu xe thuần điện, Lexus ES 500e đang được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ, tương đương 294 triệu đồng. Trong khi đó, khách hàng mua Lexus ES 350h Premium vẫn phải trả khoản phí trước bạ 234 triệu đồng tương tự xe xăng.

Nếu chỉ xét đến giá xe và lệ phí trước bạ, khoảng cách giữa 2 phiên bản này vì vậy chỉ còn khoảng 366 triệu đồng, thay vì 600 triệu đồng như chênh lệch giá niêm yết. Thậm chí khi đặt cạnh phiên bản ES 350h Luxury có giá niêm yết 2,6 tỷ đồng, chi phí lăn bánh của biến thể thuần điện chỉ nhỉnh hơn 80 triệu đồng.

Lexus ES thế hệ mới có giá từ 2,34 tỷ đồng. Ảnh: Phong Vân.

Nhìn chung, Lexus ES 500e thuần điện có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng có điều kiện sạc tại nhà, muốn trải nghiệm mẫu xe thuần điện đầu tiên của Toyota-Lexus tại Việt Nam.

Ngược lại, Lexus ES 350h các phiên bản hybrid vốn đã quen thuộc với khách Việt vẫn sẽ tiếp tục là lựa chọn phù hợp hơn với khách hàng không muốn phụ thuộc vào hạ tầng sạc, ưu tiên sự linh hoạt của hệ truyền động hybrid.