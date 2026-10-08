Dầu động cơ hybrid khác gì so với dầu động cơ thường?

Dầu động cơ dành cho xe hybrid có công thức riêng để xử lý các chu trình khởi động và dừng động cơ thường xuyên cùng nhiệt độ vận hành thấp hơn, khác biệt rõ so với dầu động cơ thông thường. Việc lựa chọn dầu phù hợp cần tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Dầu động cơ chuyên biệt giúp bảo vệ hiệu quả cho xe hybrid với chu trình khởi động dừng liên tục. ﻿Ảnh: SlashGear

Dầu động cơ dành riêng cho xe hybrid được pha chế để thích ứng với các điều kiện vận hành đặc thù của loại động cơ này, bao gồm việc động cơ thường xuyên khởi động và dừng liên tục, cũng như nhiệt độ vận hành thấp hơn so với động cơ truyền thống. Những yếu tố này có thể dẫn đến hiện tượng giữ ẩm và làm giảm chất lượng dầu nhanh hơn nếu không được xử lý đúng cách.

Một điểm khác biệt quan trọng của dầu động cơ hybrid là độ nhớt thường thấp hơn nhằm giúp dầu lưu thông nhanh chóng ngay khi động cơ khởi động lại, từ đó giảm thiểu mài mòn và tăng hiệu quả bôi trơn trong các chu trình ngắn hạn.

Tuy nhiên, dầu động cơ thông thường vẫn có thể sử dụng cho xe hybrid nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà sản xuất xe đề ra. Ngược lại, dầu dành cho xe hybrid cũng có thể dùng cho động cơ truyền thống nếu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của động cơ đó.

Việc lựa chọn loại dầu và thương hiệu dầu phù hợp cần tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn trong sổ tay sử dụng xe của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu suất vận hành và tuổi thọ động cơ được tối ưu.

Thời gian thay dầu cho xe hybrid có thể khác nhau tùy theo mẫu xe và điều kiện sử dụng. Ví dụ, Toyota Sequoia Hybrid 2026 khuyến nghị thay dầu và lọc dầu mỗi 10.000 dặm hoặc 12 tháng, nhưng nếu vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, khoảng cách thay dầu nên rút ngắn còn 5.000 dặm hoặc 6 tháng.