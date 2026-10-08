Xe tự lái tại Trung đã 'thông minh' đến mức nào?

Người dùng đã không còn quá xa lạ với hệ thống hỗ trợ người lái cấp độ cao được quảng cáo trên các mẫu xe hiện tại tại Mỹ hay Trung Quốc. Nổi bật là công nghệ tự lái FSD, hay Autopilot của dải sản phẩm Tesla tại quê nhà.

Trên khắp trang mạng xã hội, video ghi lại cảnh người lái ngủ quên trên chiếc xe đang di chuyển ở dải tốc độ trung bình tại Mỹ rầm rộ trong nhiều năm qua, vừa thể hiện sự lo ngại vì thiếu an toàn, vừa gây được bất ngờ về sự phát triển của công nghệ hỗ trợ tự lái.

Vậy với những mẫu xe tại Trung Quốc đã đi xa đến đâu trong công nghệ hỗ trợ người lái thông minh?

XPeng - XPilot

Từ năm 2015, đội nghiên cứu sản phẩm (R&D) của XPeng đã nghiên cứu Xpilot, đặt nền móng cho công nghệ hỗ trợ người lái tân tiến này. Đến năm 2018, XPilot chính thức được trang bị trên những mẫu xe thương mại của Xpeng, mở đầu bằng XPeng G3.

Chiếc XPeng P7 sedan có khả năng tự lái. Ảnh: XPeng.

Ban đầu, tính năng chỉ bao gồm một số công nghệ hỗ trợ cơ bản như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) hay hỗ trợ giữ làn. Đến 2020, chiếc XPeng P7 được ra mắt. Đây là mẫu sedan được trang bị XPilot 3.0 chạy trên chip Nvidia Drive AGX Xavier.

Một năm sau, XPeng chính thức kích hoạt tính năng Navigation Guided Pilot (NGP) cho các mẫu xe của hãng. Tính năng này cho phép những chiếc xe có thể hoạt động, đo lường mức độ nguyên hiểm của các tình huống trên cao tốc, tự động đưa ra các quyết định xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người ngồi bên trong xe.

BYD - mắt thần DiPilot

DiPilot được giới thiệu lần đầu vào năm 2020 cùng mẫu sedan Han EV. Đây là hệ thống hỗ trợ người lái thông minh do BYD tự nghiên cứu và phát triển.

Cốt lõi của hệ thống này nằm ở sự kết hợp giữa các cảm biến phần cứng cao cấp và thuật toán học máy DiTrainer, cho phép xe tự điều chỉnh hành vi lái dựa trên thói quen của người dùng và điều kiện giao thông thực tế.

Hệ thống mắt thần được trang bị trên các mẫu xe BYD có khả năng bao quát toàn bộ không gian. Ảnh: BYD.

Ban đầu, DiPilot cung cấp các tính năng hỗ trợ lái cấp độ 2 như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn hay kiểm soát hành trình thông minh. Đến giai đoạn 2023-2024, BYD nâng cấp mạnh mẽ nền tảng này với phiên bản DiPilot 100 và DiPilot 300, tích hợp chip xử lý Nvidia Drive Orin X có hiệu năng tính toán cao.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hệ thống mắt thần God's Eye (Thiên Nhãn) tích hợp cảm biến LiDAR giúp các dòng xe cao cấp thuộc thương hiệu con như Denza, Yangwang hay Fang Cheng Bao có khả năng tự hành trong đô thị (City NOA).

Xe có thể tự động nhận diện biển báo, nhường đường cho người đi bộ, vượt xe cùng chiều và xử lý các tình huống phức tạp tại giao lộ mà không cần sự can thiệp liên tục từ người lái.

NIO - siêu máy tính NOP+

Không đứng ngoài cuộc đua, NIO chọn hướng đi tiếp cận công nghệ cao cấp ngay từ giai đoạn đầu thành lập.

Năm 2020, hãng xe điện này trình làng tính năng NOP (Navigate on Pilot), cho phép xe tự động chuyển làn, nhập làn và rời cao tốc dựa trên hệ thống bản đồ định vị độ phân giải cao.

Đến năm 2022, NIO nâng cấp lên hệ thống NOP+ hoạt động trên nền tảng siêu máy tính ADAM trang bị tới bốn chip Nvidia Drive Orin X, mang lại tổng công suất tính toán lên tới 1.016 TOPS. Đi kèm với đó là cảm biến LiDAR bước sóng 1.550 nm đặt ngay trên mui xe, giúp mở rộng tầm nhìn xa đến 500 m.

NIO khẳng định hệ thống NOP+ trên xe có thể hỗ trợ lái mượt mà ở đa dạng cung đường. Ảnh: NIO.

Đến nay, hệ thống NOP+ của NIO đã hoàn thiện khả năng hỗ trợ lái toàn cảnh, hoạt động mượt mà từ đường cao tốc cho đến các tuyến đường nội ô đông đúc phương tiện.

Hãng cũng triển khai mô hình đăng ký dịch vụ theo tháng (SaaS), biến công nghệ hỗ trợ lái thông minh thành một phần trong hệ sinh thái doanh thu phần mềm của thương hiệu.

Huawei - ADS cấp độ cao

Huawei không sản xuất các mẫu xe mang tên của hãng, nhưng là ông lớn đứng sau các tập đoàn xe thông minh như Maextro, Luxeed hay Aito.

Năm 2023, ông lớn ngành công nghệ bất ngờ tung ra Huawei ADS 2.0, đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp ôtô thông minh khi loại bỏ sự phụ thuộc vào bản đồ độ phân giải cao (HD Map). Hệ thống dựa vào mạng thần kinh GOD (General Obstacle Detection) để nhận diện các vật thể lạ ngoài dữ liệu chuẩn hóa, giúp xe di chuyển an toàn ngay cả trên những tuyến đường chưa từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu.

Chiếc Aito M5 được trang bị hệ thống tự lái NOP+ từ Huawei. Ảnh: Aito.

Đến phiên bản ADS 3.0, Huawei áp dụng kiến trúc mạng thần kinh END-TO-END (đầu đến đầu), kết hợp trực tiếp dữ liệu từ cảm biến đầu vào tới quyết định điều khiển đầu ra.

Công nghệ này giúp thao tác lái của xe trở nên mượt mà, tự nhiên và giống với phản xạ của con người hơn, từ việc tự động chui hầm, tìm chỗ đỗ cho đến khả năng đỗ xe tự động không cần người ngồi trong khoang lái.