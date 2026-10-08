Bảng giá Ford tháng 10/2026: Ranger mới tăng giá niêm yết, loạt mẫu xe ưu đãi 100% trước bạ

Ford Việt Nam bất ngờ điều chỉnh tăng giá bán lẻ niêm yết đối với 3 phiên bản Ranger 2026. Trong đó, Ranger XLS 2.0L tăng thêm 19 triệu đồng kể từ đầu tháng 10, lên lần lượt 729 triệu đồng cho bản một cầu và 795 triệu đồng đối với bản dẫn động hai cầu.

Đối với phiên bản Wildtrak 2.0L AT 4X4, giá bán lẻ khuyến nghị mới bắt đầu được niêm yết ở mức 973 triệu đồng, tăng thêm 24 triệu đồng so với thời điểm trước ngày 1/10/2026.

Trên thực tế, đây chỉ là động thái đưa giá bán lẻ của các phiên bản Ranger này quay về mức định giá ban đầu.

Mẫu xe Ford Everest và hai phiên bản Ranger mới 2026.

Trái ngược với các phiên bản nâng cấp Ranger 2026, các mẫu xe khác như Everest, Territory, Transit và Mustang Mach-E đều được giảm giá hoặc ưu đãi với giá trị hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, người tiêu dùng mua phiên bản Territory Trend sẽ nhận khoản hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ, tương đương từ 73,9 triệu đồng. Các phiên bản cao cấp hơn là Titanium, Titanium X và Platinum giảm giá trực tiếp 57 – 58 triệu đồng kèm gói quà tặng nâng cấp logo phát sáng.

Đối với mẫu xe Everest, phiên bản Platinum 2.0L 4x4 được hỗ trợ 50% mức thu lệ phí trước bạ, quy đổi thành giảm giá ít nhất 72 triệu đồng; phiên bản một cầu Everest Platinum 2.0L 4x2 giảm giá trực tiếp 30 triệu đồng, hai phiên bản Everest Active và Sport có cùng mức giảm giá 35 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp Ranger Wildtrak 3.0L 4x4 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 55 triệu đồng trong tháng 10. Trong khi đó, người tiêu dùng mua biến thể bán tải hiệu năng cao Ranger Raptor 3.0L 4x4 nhận gói quà tặng 2 năm bảo hiểm vật chất.

Khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được Ford Việt Nam áp dụng cho toàn bộ các phiên bản của mẫu xe thương mại hạng nhẹ Transit. Dựa trên mức giá bán lẻ đề xuất từ 907 triệu đồng đến 1,091 tỷ đồng, mức giảm giá quy đổi sẽ từ 18,14 - 21,82 triệu đồng.

Mẫu xe thuần điện duy nhất trong danh mục sản phẩm của hãng ô tô Mỹ là Mustang Mach-E được áp dụng gói quà tặng khuyến mại bao gồm miễn phí bộ sạc tại nhà và chi phí lắp đặt, miễn phí bộ sạc di động cầm tay, gói sạc trị giá 50 triệu đồng.