Nốt trầm của bóng đá bãi biển

Từng 8 lần vô địch, 5 lần dành ngôi á quân của Giải vô địch bóng đá bãi biển (BĐBB) quốc gia, đội BĐBB Khánh Hòa khẳng định vị thế tại giải đấu cao nhất giành cho BĐBB trong nước. Vì vậy, sự vắng mặt của BĐBB Khánh Hòa tại Giải vô địch BĐBB quốc gia 2026, vừa diễn ra ở Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), để lại nhiều băn khoăn.

Nhiều lần xưng vương

Từ năm 2009 đến nay, đã 16 lần Giải vô địch BĐBB quốc gia được tổ chức, đội BĐBB Khánh Hòa có đến 13 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng, trong đó có 8 lần nâng cúp vô địch. Không quá khi nói BĐBB Khánh Hòa đã khẳng định vị thế tại một sân chơi quen thuộc. Từ Sanna Khánh Hòa, Tân Hoàng Long Khánh Hòa đến Sanest Khánh Hòa, Sanest Tourist Khánh Hòa, Hai Trường Nha Trang... các đội bóng Khánh Hòa luôn nhận được sự tôn trọng của đối thủ.'

Đội bóng đá bãi biển Khánh Hòa thi đấu Giải vô địch bóng đá bãi biển quốc gia năm 2025 tại Khánh Hòa.

Năm 2025, khi Giải vô địch BĐBB quốc gia được tổ chức tại Khánh Hòa, khán giả nhà đã có dịp chứng kiến đội bóng quê hương tiếp tục nâng cúp. Với thành tích nổi bật đó, BĐBB Khánh Hòa cũng là nơi cung cấp nhiều cầu thủ cho đội tuyển BĐBB quốc gia tham dự các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Chẳng hạn, tại Giải BĐBB châu Á 2025 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 3-2025, trong danh sách 14 cầu thủ đội tuyển BĐBB Việt Nam có 3 gương mặt đến từ Khánh Hòa là thủ môn Nguyễn Anh Quang, hậu vệ Nguyễn Hoàng Quân và tiền vệ Võ Hoàng Phú Quí...

Sức mạnh của BĐBB Khánh Hòa không chỉ đến từ tài năng của các cầu thủ mà còn từ phong trào rộng khắp và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Đằng sau những chức vô địch, những tấm huy chương của đội BĐBB Khánh Hòa luôn có sự hỗ trợ về tinh thần, vật chất và tài chính của các doanh nghiệp. Nguồn lực xã hội hóa góp phần tạo nên vị thế của BĐBB Khánh Hòa, nhưng cũng cho thấy sự phụ thuộc nhất định của đội bóng vào nguồn lực này.

Lần đầu vắng mặt

Giải vô địch BĐBB quốc gia là sân chơi quen thuộc của BĐBB Khánh Hòa. Tuy nhiên, năm 2026, lần đầu tiên đội bóng Khánh Hòa vắng mặt tại giải. Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: "BĐBB Khánh Hòa không tham dự giải năm nay là do không xã hội hóa được nguồn kinh phí. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung toàn lực đầu tư cho các môn thi đấu tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, nên việc cử đội tuyển tham dự một giải đấu nằm ngoài chương trình đại hội là chưa cần thiết ở thời điểm này".

Ông NGUYỄN TUẤN THANH - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thời gian tới, môn BĐBB cần tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển, tạo sức hút để cộng đồng doanh nghiệp, nhà tài trợ đồng hành. Qua đó, BĐBB Khánh Hòa có thêm điều kiện xây dựng lực lượng, trở lại các giải đấu quốc gia.

Qua thực tế có thể thấy, dù có thành tích nổi bật, BĐBB Khánh Hòa vẫn chủ yếu được duy trì theo hướng phong trào, chưa được đầu tư đào tạo bài bản, thường xuyên và có hệ thống tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể thao tỉnh. Đội tuyển thường chỉ được thành lập trước giải, tập luyện trong thời gian ngắn rồi giải thể sau khi kết thúc giải. Nguồn kinh phí chủ yếu phụ thuộc vào doanh nghiệp và cá nhân nên chưa ổn định.

Ở cấp độ quốc gia, những năm gần đây, số lượng đội bóng đăng ký tham dự Giải vô địch BĐBB quốc gia có xu hướng giảm. Đà Nẵng và Khánh Hòa là hai đội bóng thường xuyên tham dự giải. Vì vậy, việc BĐBB Khánh Hòa không góp mặt tại giải năm nay phần nào ảnh hưởng đến tính cạnh tranh giải đấu.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, nhận thức rõ lợi thế đặc thù của một địa phương phát triển du lịch và thể thao biển, ngành chức năng tỉnh vẫn đang nỗ lực duy trì phong trào BĐBB. Năm 2026, môn BĐBB được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ I và là một trong những hoạt động thể thao hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Giải đã được tổ chức thành công.