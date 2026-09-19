Hà Thị Hậu chạy 100km nhanh hơn cả nam, vô địch giải địa hình khắc nghiệt nhất VN

Vietnam Mountain Marathon (VMM) là giải chạy địa hình siêu đường dài (ultra) đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2013. Giải thường được ví von là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của làng chạy địa hình Việt Nam bởi cung đường nhiều dốc, hẹp và địa hình phức tạp.

Hà Thị Hậu ăn mừng phấn khích ở vạch đích. Ảnh VMM

VMM 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 20/9 tại Sa Pa (Lào Cai), thu hút khoảng 5.300 VĐV đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 6 cự ly: 10km, 21km, 50km, 70km, 100km và 100 dặm (160km). Năm nay, thời tiết mưa lớn càng khiến các cung đường trở nên khó chinh phục.

🏆 Hà Thị Hậu vượt hàng trăm chân chạy nam để lập cú đúp danh hiệu

Tối 19/9, tâm điểm của VMM 2026 là cuộc đua 100km với sự góp mặt của nhiều chân chạy giàu kinh nghiệm quốc tế. Hà Thị Hậu tiếp tục cho thấy đẳng cấp khi cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ như Rylin Nakache và Ying Li.

Thành tích của cô nhận sự nể phục từ mọi người. Ảnh VMM

Trong phần lớn hành trình, nữ VĐV Việt Nam chịu sức ép bám đuổi rất lớn. Tuy nhiên, ở những km cuối, Hà Thị Hậu tung cú bứt tốc mạnh mẽ, từng bước tạo khoảng cách với nhóm phía sau trước khi một mình cán đích.

Hà Thị Hậu hoàn thành 100km với thời gian 12 giờ 54 phút 43 giây, qua đó giành chức vô địch nữ. Đáng chú ý, thành tích này còn giúp Hà Thị Hậu đứng hạng nhì chung cuộc, vượt qua hàng trăm VĐV nam cùng tranh tài ở cự ly 100km.

Chiến thắng tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Thị Hậu trong làng chạy địa hình Việt Nam, đặc biệt ở những cự ly ultra đòi hỏi sức bền, khả năng thích nghi địa hình và bản lĩnh thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

🔥 Những màn so tài nghẹt thở ở VMM 2026

Ở cự ly 100 dặm (160km) nam, VĐV người Hàn Quốc Junghyun Lim chinh phục đường chạy với thời gian 24 giờ 53 phút 27 giây để giành chức vô địch. Nguyễn Sĩ Hiếu về nhì với thành tích 26 giờ 51 phút 49 giây.

Junghyun Lim chinh phục đường chạy 160km nam. Ảnh VMM

Nội dung 160km nữ chứng kiến màn cạnh tranh cực kỳ sít sao. Man Yee Cheung giành chiến thắng với thời gian 29 giờ 40 phút 42 giây, chỉ nhanh hơn người về nhì Giàng Thị Linh đúng 2 giây. Nguyễn Thị Trà Giang đứng thứ ba với thành tích 30 giờ 48 phút 07 giây.

Ở cự ly 100km nam, Roka Magar Man Kumar (Nepal) cán đích đầu tiên sau 11 giờ 42 phút 37 giây.

Trong khi đó, cuộc đua 70km nam cũng diễn ra vô cùng hấp dẫn khi Vàng A Tùng vượt qua Lý A Sông để giành chức vô địch. Hai VĐV lần lượt hoàn thành với thời gian 8 giờ 55 phút 16 giây và 8 giờ 55 phút 22 giây, chỉ cách nhau vỏn vẹn 6 giây.

Cự ly 70km nữ chứng kiến chiến thắng của Phương Thị Hồng Nhung với thời gian 11 giờ 36 phút 26 giây. Lưu Hồng Vân về nhì (11:53:46), còn Halimatun Saadiah Mat Nor (Malaysia) đứng thứ ba (12:42:32).

Ở cự ly 50km, Ruqin Wang trở thành nhà vô địch với thành tích 5 giờ 00 phút 53 giây.

VMM 2026 tiếp tục mang đến những màn tranh tài giàu sức bền, trong đó nhiều vị trí được quyết định chỉ bằng vài giây trên những cung đường núi đầy thử thách của Sa Pa.