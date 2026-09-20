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Thống kê trận đấu Paris FC 2-1 Strasbourg: Pablo Pagis tỏa sáng, Paris FC giành trọn 3 điểm

Paris FC vượt qua Strasbourg với tỷ số 2-1. I. Kebbal là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Paris FC vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-paris-fc-2-1-strasbourg-pablo-pagis-toa-sang-paris-fc-gianh-tron-3-diem-465600.html