Thống kê trận đấu Paris FC 2-1 Strasbourg: Pablo Pagis tỏa sáng, Paris FC giành trọn 3 điểm

Chiều 19/9, tại Sân vận động J-Green Sakai, Osaka, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt Nam tại Kansai đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi và động viên Đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu với Đội tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21/9 tại sân vận động Nagai, Osaka.