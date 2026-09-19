Cựu sao PSG từ thân phận tài xế công nghệ trở lại làm HLV

Daniel Kenedy từng có tất cả: tiền tài, danh vọng và những chuyến du lịch xa xỉ. Thế nhưng, con quỷ cờ bạc đã kéo sụp toàn bộ cảnh nhung lụa ấy, đẩy ông vào thế phá sản ở tuổi 50 với khoản nợ 200.000 euro và phải mưu sinh bằng nghề tài xế Uber.

Thế rồi bằng ý chí kiên cường, cựu danh thủ không đầu hàng nghịch cảnh, chấp nhận làm lại từ đáy xã hội để rồi viết nên một chương mới đầy cảm xúc khi trở lại sân cỏ với tư cách HLV ở giải Bồ Đào Nha.

Daniel Kenedy đang dẫn dắt Entroncamento AC. Ảnh: Entroncamento AC.

Cơn lốc cờ bạc và cú chạm đáy địa ngục của "Cậu bé vàng"

Vào những năm 1990, cái tên Daniel Kenedy là biểu tượng cho tài năng và sự thăng hoa của thế hệ vàng bóng đá Bồ Đào Nha. Trong màu áo Benfica, ông chơi bóng bên cạnh những cái tên lẫy lừng như Rui Costa, Joao Vieira Pinto hay thủ thành Neno. Tài năng xuất chúng ở hành lang cánh nhanh chóng đưa Kenedy đến với PSG. Thời đỉnh cao, tiền bạc đổ về tài khoản của Kenedy như một lẽ tất yếu. Ông sống trong những căn biệt thự xa hoa, sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ và tận hưởng những kỳ nghỉ thượng lưu.

Tuy nhiên, bi kịch chỉ thực sự bắt đầu khoảng một thập kỷ sau khi Kenedy rời xa thảm cỏ xanh. Sau ánh đèn sân đấu và bầu không khí cuồng nhiệt của các khán đài, cựu sao PSG rơi vào trạng thái hụt hẫng và bắt đầu tìm đến casino như một nơi trú ẩn tinh thần.

Chia sẻ trong cay đắng trên tờ Record, Kenedy thừa nhận: "Tôi đã mất gần như tất cả vì đánh bạc. Ban đầu chỉ là những số tiền nhỏ mỗi ngày, nhưng dần dần nó biến thành một quả cầu tuyết khổng lồ. Ở giai đoạn cuối trước khi dừng lại, tôi đến sòng bạc thường xuyên hơn chỉ để cố kiếm tiền trang trải các khoản nợ nần do chính mình tạo ra trước đó".

Sự thật nghiệt ngã ập đến vào đầu năm 2024. Ở tuổi 50, người từng khiến hàng vạn khán giả reo hò chính thức bị tòa án tuyên bố phá sản (insolvent) với khoản nợ lên tới 200.000 euro (hơn 5 tỷ VNĐ).

Từ một ngôi sao tiêu tiền không chớp mắt, Kenedy rơi vào cảnh không một xu dính túi, thậm chí phải nộp đơn xin trợ cấp xã hội để chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Đó là lúc ông nhận ra mình đã hoàn toàn chạm đáy xã hội.

Kennedy từng khoác áo PSG cách đây 30 năm. Ảnh: Instagram.

Cầm vô lăng Uber và đi lại cuộc đời

Thay vì trốn tránh hay buông xuôi trước số phận, Daniel Kenedy chọn cách đối diện. Ông hiểu rằng muốn làm lại cuộc đời thì phải cất tấm danh hiệu quá khứ vào ngăn tủ. Giữa năm 2024, cựu tiền vệ PSG khiến truyền thông Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ngỡ ngàng khi thông báo bắt đầu một công việc mới: tài xế xe công nghệ Uber tại thủ đô Lisbon.

Trên trang cá nhân, Kenedy không hề giấu giếm hay tỏ ra xấu hổ về công việc tay chân này. Khi ở đáy vực, ông chia sẻ với niềm tự hào và lòng tự trọng cao nhất: "Tôi vẫn có những ước mơ của riêng mình. Giấc mơ của tôi là bóng đá, tôi yêu bóng đá. Nhưng hiện tại, tôi sẽ bắt đầu công việc tại Uber với tất cả sự danh dự và phẩm giá của một con người. Tôi sẽ cố gắng trở thành tài xế Uber tốt nhất tại Lisbon".

Quyết định dũng cảm này nhận được sự ủng hộ lớn từ những người đồng đội cũ, đặc biệt là huyền thoại Paulo Futre, người bạn thân thiết luôn sát cánh bên ông trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất. Việc tự tay lái xe kiếm từng đồng tiền sạch đã giúp Kenedy trả dần các nghĩa vụ tài chính và quan trọng hơn là tìm lại sự cân bằng trong tâm lý.

Trời không phụ lòng người có ý chí. Sau một thời kiên trì lái xe và thể hiện quyết tâm sửa sai, cơ hội vàng để Kenedy quay lại với tình yêu lớn nhất cuộc đời đã đến. Nhờ kinh nghiệm tích lũy từ thời làm giám đốc kỹ thuật ngắn hạn tại Estrela da Amadora trước đây, cùng sự thấu hiểu sâu sắc về những thăng trầm của đời cầu thủ, Kenedy đã được ban lãnh đạo CLB Riachense AC ký hợp đồng vào tháng 11 năm ngoái.

Đầu mùa này, Kenedy lại được Entroncamento AC bổ nhiệm làm HLV và vừa có chiến thắng 2-1 trước Abrantes e Benfica trong mùa giải mới. Từ khoang lái Uber chật hẹp, Kenedy bước trở lại đường pitch, hiên ngang chỉ đạo các học trò trong sự tôn trọng của giới chuyên môn. Hành trình hồi sinh ngoạn mục của ông không chỉ là câu chuyện về một ngôi sao vượt qua nghịch cảnh tài chính, mà còn là bài học truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng dũng cảm, tinh thần chịu trách nhiệm và khát vọng làm lại cuộc đời từ đống tro tàn.