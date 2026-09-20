Visakha Campuchia và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tranh ngôi vô địch Giải Bóng chuyền quốc tế thành phố Đồng Nai mở rộng 2026

Một pha tấn công của đội thành phố Đồng Nai (áo đỏ) trong trận chiến thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh tỷ số 3-1. Ảnh: ĐVCC

Sau 2 trận thua cùng tỷ số 1-3 trước TP.HCM và Visakha Campuchia, chủ nhà thành phố Đồng Nai thi đấu trận cuối vòng bảng gặp đội mạnh nhất giải - Công an TP.HCM - đội đã toàn thắng cả 2 trận đấu trước đó với tỷ số 3-1 trước Visakha Campuchia và 3-2 trước TP.HCM.

Thi đấu đầy nỗ lực, chủ nhà thành phố Đồng Nai có được trận thắng đầu tiên tại giải với tỷ số 3-1 trước Công an TP.HCM, đội đã chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết. Sau khi thắng ván đầu tiên điểm số 25-19, thành phố Đồng Nai để thua đối thủ ở ván 2 điểm số 21-25, cân bằng tỷ số 1-1 sau 2 ván. Sau đó, thành phố Đồng Nai thi đấu quyết tâm giành chiến thắng luôn trong 2 ván đấu kế tiếp ở điểm số 25-18, 25-20, qua đó thắng chung cuộc tỷ số 3-1 trước Công an TP.HCM.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội khách mời quốc tế Visakha Campuchia đã giành chiến thắng trong trận đấu tranh ngôi nhì bảng trước TP.HCM với tỷ số 3-1.

Với kết quả trên, Visakha Campuchia xếp hạng nhất với 6 điểm (2 trận thắng trước thành phố Đồng Nai và TP.HCM cùng tỷ số 3-1, thua Công an TP.HCM 1-3). Công an TP.HCM đứng hạng nhì với 5 điểm (2 trận thắng, 1 trận thua). TP.HCM hạng ba (4 điểm, 1 trận thắng, 2 trận thua) và thành phố Đồng Nai hạng tư (3 điểm, 1 trận thắng, 2 trận thua).

Bảng xếp hạng sau khi kết thúc vòng bảng.

Như vậy, Visakha Campuchia và Công an TP.HCM sẽ gặp nhau trong trận chung kết tranh ngôi vô địch diễn ra lúc 19h ngày 20-9; trước đó vào lúc 17h cùng ngày là trận tranh hạng ba giữa 2 đội TP.HCM và chủ nhà thành phố Đồng Nai.