Thống kê trận đấu Nottingham Forest 0-1 Coventry: Jay Dasilva tỏa sáng, Coventry giành trọn 3 điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Nottingham Forest kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng, nhưng Nottingham Forest lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)