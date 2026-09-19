Taekwondo Việt Nam giành HCV thứ hai tại giải vô địch thế giới

Ở nội dung đồng đội nữ, bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai đã có bài thi ấn tượng.

Tuyết Vân (trái), Lệ Kim (phải) và Tuyết Mai (giữa) đã có bài thi rất thành công. Ảnh: WT

Ba VĐV thể hiện sự phối hợp ăn ý, chính xác trong từng động tác, đồng thời phát huy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam nhận được điểm số cao từ các trọng tài chuyên môn, vượt qua đội Đức để giành HCV.

Trước đó, trong ngày thi đấu 18.9, Việt Nam đã giành HCV ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U20. Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Thị Lệ Kim thi đấu nổi bật, qua đó đứng ở vị trí cao nhất.

Ngoài 2 HCV, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam còn giành 1 HCB và 2 HCĐ. Châu Tuyết Vân giành HCB ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40. Hai HCĐ thuộc về các đội tuyển đồng đội nam U50 và đồng đội nữ U30.

Như vậy, tính đến hết ngày 19.9, taekwondo Việt Nam đã có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026.

Giải đấu tại Chuncheon sẽ khép lại vào ngày 20.9. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh thêm huy chương trong ngày thi đấu cuối.