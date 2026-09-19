Ấn tượng vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2026

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng đánh trống khai mạc vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026.

Sáng 19/9, tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026 diễn ra với sự tranh tài của 15 “ông trâu” xuất sắc vượt qua vòng đấu loại.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại sân vận động để theo dõi các kháp đấu. Những đòn đánh đặc trưng như hổ lao, cáng hầu, móc hàm cùng các tình huống truy đuổi quyết liệt tạo nên không khí sôi động trên khán đài.

Một kháp đấu quyết liệt tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2026.

Sau các vòng đấu, trâu số 15 của ông Lê Bá Ngọc, đại diện đình Ngọc Xuyên và trâu số 21 của ông Hoàng Gia Dũng, đại diện đình Nam, giành quyền vào chung kết.

Trong kháp đấu cuối cùng, hai “ông trâu” thi đấu quyết liệt trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Với sức mạnh và khả năng ra đòn hiệu quả, trâu số 15 giành chiến thắng, qua đó đoạt chức vô địch Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026. Trâu số 21 giành giải nhì.

Trâu số 15 và trâu số 21 tranh tài trong trận chung kết.

Hai giải ba thuộc về trâu số 05 của ông Đinh Xuân Thắng, đại diện đền Nghè và trâu số 23 của ông Phạm Văn Lưu, đại diện đình Nam.

Kết thúc lễ hội, đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã trao giải nhất cho chủ trâu số 15.

Trâu số 15 giành chức vô địch.

Lễ hội năm nay có điểm mới khi khôi phục đầy đủ hai vòng thi đấu gồm vòng loại và vòng chung kết, phù hợp với hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, vòng đấu loại được tổ chức trở lại.

Vòng loại diễn ra ngày 21/7 với sự tham gia của 32 trâu chọi. Các trâu được phân bổ cho bốn cơ sở đình, đền trên địa bàn phường Đồ Sơn gồm đền Nghè, đình Ngọc Xuyên, đình Nam và đình Ngọc Hải. Bốn chủ trâu có trâu đoạt giải nhất, nhì và đồng giải ba năm 2025 cũng được đăng ký tham dự.

Khán giả cổ vũ cho các trận đấu.

Theo Ban Tổ chức, trước vòng chung kết, cơ sở vật chất và sân bãi được rà soát, hoàn thiện; các lực lượng công an, quân sự và đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Việc kinh doanh, bày bán hàng hóa tại các lối ra vào sân vận động bị nghiêm cấm. Công tác điều tiết, phân luồng giao thông được thực hiện từ sớm nhằm bảo đảm thuận lợi cho người dân và du khách.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2026 khép lại an toàn, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch đặc trưng của Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung.