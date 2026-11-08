Nơi lưu giữ hồn phố

Chợ Cồn, ra đời từ năm 1940. Ảnh: Tư liệu

Nơi đây còn là một phần ký ức đô thị, là không gian văn hóa bản địa được gìn giữ qua năm tháng.

Từng gian hàng kể chuyện thời gian

Buổi sáng ở Chợ Cồn bắt đầu từ rất sớm. Khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp hong khô hơi sương trên những mái nhà, khu chợ nằm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đã thức giấc trong tiếng bước chân người mua kẻ bán, tiếng kéo cửa sạp hàng, tiếng gọi nhau í ới và cả những âm thanh quen thuộc của một ngày mưu sinh. Từng dòng người nối nhau len qua các lối đi, tạo nên một nhịp điệu vừa tất bật, vừa thân thương.

Bước chân vào chợ, người ta dễ dàng bị cuốn vào thế giới của những sắc màu và thanh âm. Những sạp rau xanh mướt, những rổ cá tươi rói, những mẹt trái cây đủ sắc màu, những hàng bánh được xếp ngay ngắn bên cạnh những gánh hàng nhỏ đã tồn tại qua nhiều mùa nắng mưa. Mỗi gian hàng như một mảnh ghép của bức tranh đời sống, nơi người bán gửi gắm công sức, sự cần mẫn và cả những câu chuyện riêng của mình.

Có những tiểu thương đã gắn bó với khu chợ hàng chục năm. Họ thuộc lòng thói quen của từng vị khách quen, nhớ người thường mua bó rau nào, người thích mớ cá gì, người hay ghé vào mỗi buổi chiều sau giờ tan sở. Một lời hỏi thăm, một câu đùa vui, đôi khi là chút rau thơm được biếu thêm, tất cả tạo nên mối quan hệ gần gũi vượt ra ngoài chuyện mua bán thông thường. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng tất cả cùng góp phần giữ cho khu chợ luôn chuyển động.

Đặc biệt, tiếng nói của người Đà Nẵng tạo nên một nét duyên khó lẫn. Những câu mời chào chân chất, cách trả giá thẳng thắn mà vui vẻ, những tiếng cười giòn tan sau một câu chuyện phiếm khiến không gian chợ trở nên sống động. Đôi khi, chỉ cần đứng giữa những âm thanh ấy, người ta đã cảm nhận được sự hào sảng, cởi mở và chân tình của con người miền Trung.

Những thức quà dân dã khó cưỡng

Nếu những gian hàng truyền thống tạo nên diện mạo của Chợ Cồn thì khu ẩm thực chính là nơi đánh thức mạnh mẽ nhất ký ức và giác quan của thực khách. Không cần những cách bài trí cầu kỳ hay không gian sang trọng, sức hấp dẫn của ẩm thực nơi đây nằm trong chính hương vị mộc mạc, đậm đà và cách chế biến mang dấu ấn địa phương.

Đi qua những dãy hàng ăn, người ta dễ dàng bắt gặp mùi thơm của mì Quảng, tiếng xèo nhẹ của chảo bánh xèo, hương vị đậm đà của bún mắm nêm hay những đĩa bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc được bày biện giản dị. Mỗi món ăn mang theo một câu chuyện về vùng đất, về thói quen sinh hoạt và khẩu vị của người miền Trung.

Với nhiều người Đà Nẵng, Chợ Cồn còn là nơi lưu giữ hương vị tuổi thơ. Đó có thể là buổi chiều theo mẹ đi chợ, được thưởng thức một món quà vặt sau giờ học; là những lần cùng bạn bè ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện; hay là dịp cuối tuần được người thân dẫn đi thưởng thức những món ngon quen thuộc. Những ký ức ấy tưởng chừng giản đơn nhưng lại có sức sống bền bỉ, bởi hương vị của món ăn khi gắn liền với những kỷ niệm ấm áp thường có khả năng lưu lại rất lâu trong tâm trí con người.

Giữ lại một miền thương nhớ giữa lòng phố

Thời gian trôi qua, Đà Nẵng ngày càng phát triển, đời sống người dân có nhiều đổi thay. Những trung tâm thương mại hiện đại, cửa hàng tiện lợi và hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. Thế nhưng, Chợ Cồn vẫn giữ được sức hút riêng nhờ những giá trị mà không gian mua sắm hiện đại khó có thể thay thế: sự giao tiếp trực tiếp, cảm giác gần gũi và nét văn hóa cộng đồng được hình thành qua nhiều năm tháng.

Chợ Cồn cũng là điểm dừng chân thú vị đối với du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương. Thay vì chỉ ngắm nhìn thành phố qua những công trình kiến trúc hay điểm tham quan nổi tiếng, họ có thể bước vào chợ để cảm nhận một Đà Nẵng gần gũi hơn: từ cách người dân lựa chọn thực phẩm, thói quen ăn uống, cách trò chuyện đến sự phong phú của sản vật miền Trung. Mỗi gian hàng, mỗi món ăn đều góp phần kể một câu chuyện nhỏ về vùng đất và con người nơi đây.

Dẫu vậy, để những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, Chợ Cồn cũng cần thích ứng với sự phát triển của đô thị hiện đại. Việc bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giữ gìn cảnh quan và nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ giúp khu chợ hoạt động hiệu quả hơn mà còn góp phần bảo tồn hình ảnh một không gian văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng.