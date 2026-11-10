Truyền nghề bằng sự tận tâm, giữ lửa gốm sứ Lái Thiêu

Từ tiếng lá tre lao xao, lời mẹ ru đến những âm thanh thân thuộc trong đời sống, nhạc sĩ Thái Nguyên cho rằng mỗi thanh âm đều có thể trở thành chất liệu sáng tạo, góp phần lưu giữ ký ức văn hóa và làm giàu bản sắc âm nhạc dân tộc. Đó cũng là tinh thần mà chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 do Bộ VHTTDL phát động hướng tới.