Truyền nghề bằng sự tận tâm, giữ lửa gốm sứ Lái Thiêu
Giữa nhịp sống đô thị hóa hối hả, khi những lò gốm thủ công từng một thời vang bóng ở vùng đất Lái Thiêu nay phải thu hẹp hoặc di dời, nhưng vẫn còn đó những người tâm huyết lưu giữ ký ức của một làng nghề trăm tuổi, ngày ngày lặng thầm bám trụ, tìm cách thổi vào đó một sức sống mới để gốm sứ Lái Thiêu mãi là niềm tự hào của di sản văn hóa phương Nam.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/truyen-nghe-bang-su-tan-tam-giu-lua-gom-su-lai-thieu-post880979.html