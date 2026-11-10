Rộ tour đưa khách Nhật đến Việt Nam chụp ảnh cưới

Du khách Nhật Bản check-in nhà thờ Tân Định, TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Kufu Wedding, công ty có trụ sở tại quận Chuo, Tokyo, sẽ triển khai dịch vụ chụp ảnh cưới tại Việt Nam từ tháng 11. Theo nền tảng InfoBank của Nhật Bản, Việt Nam là thị trường đầu tiên của doanh nghiệp tại châu Á, sau thời gian tập trung khai thác các địa điểm như Hawaii và châu Âu.

Ông Hideo Suzuki, người phụ trách sản xuất chương trình, cho biết doanh nghiệp đã khảo sát nhiều địa phương, từ Hà Nội qua Đà Nẵng, Huế rồi vào phía Nam để tìm hiểu cảnh quan và địa điểm chụp hình.

Đến Việt Nam chụp ảnh cưới

Ngay ngày đầu đến Hà Nội, ông Suzuki đã dành khoảng 2 tiếng đi bộ quanh thành phố, tìm thấy nhiều góc phố phù hợp để chụp ảnh cưới.

"Tiêu chí lựa chọn không nằm ở mức độ nổi tiếng của điểm đến mà ở sự thuận tiện khi di chuyển và khả năng kết hợp chụp hình với tham quan, ăn uống", ông nói, nhận xét Việt Nam có lợi thế nhờ cảnh quan đa dạng giữa các vùng miền.

Nếu miền Bắc có những khu phố mang dấu ấn lịch sử, miền Trung sở hữu di sản thế giới và bãi biển, thì miền Nam có các đô thị lớn cùng đảo nghỉ dưỡng.

Cặp đôi Thái Lan chụp ảnh cưới tại chợ Tân Bình, TP.HCM ngày 12/6. Ảnh: @burntdumplingg.

Doanh nghiệp dự kiến tổ chức chụp hình tại Hà Nội, TP.HCM, Hội An, Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang. Các cặp đôi du khách có thể kết hợp nhiều thành phố trong một hành trình hoặc hoàn thành bộ ảnh trong 2 ngày.

Trước đó, Kufu Wedding từng cân nhắc Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) do đây là những thị trường thuận lợi hơn để phát triển dịch vụ ảnh cưới. Tuy nhiên, Việt Nam được lựa chọn nhờ còn dư địa cạnh tranh.

Kufu Wedding muốn phát triển những hành trình kết hợp cảnh quan đô thị và thiên nhiên, như tuyến TP.HCM - Phú Quốc hoặc khám phá khu vực Quy Nhơn, thay vì chỉ khai thác Đà Nẵng như một điểm nghỉ dưỡng biển.

Gia đình Nhật Bản chụp ảnh giữa vườn sen ở Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng.

Công ty không xây dựng các gói cố định mà tìm hiểu mong muốn của từng cặp đôi để thiết kế hành trình riêng. Sản phẩm cũng hướng đến những khách Nhật đã nhiều lần đến Việt Nam và muốn khám phá những khung cảnh mới.

"Ngoài các địa điểm trên, chúng tôi còn tính đến ý tưởng ghi hình hành trình trên chuyến tàu từ Hà Nội lên Sa Pa, đưa trải nghiệm di chuyển tại Việt Nam thành một phần của bộ ảnh", ông Suzuki cho hay.

Chia đều sức hút khách Nhật

Trước khi bùng nổ tour chụp ảnh cưới, sức hút của Việt Nam với du khách Nhật Bản được thể hiện qua dữ liệu đặt chỗ trên ứng dụng du lịch NEWT do công ty Reiwa Travel (Nhật Bản) vận hành.

Đáng chú ý, nhu cầu không tập trung vào một thành phố mà "chia đều" giữa 3 cực tăng trưởng: Đà Nẵng chiếm 33,2% lượt đặt, TP.HCM chiếm 33% và Hà Nội đạt 30,5%. Ba thành phố được nhận xét mang đến những trải nghiệm khác nhau.

Trong 10 tháng của năm 2026, Việt Nam đón 757.500 lượt khách Nhật Bản, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường này luôn nằm trong top 10 nguồn khách quốc tế của Việt Nam.

Chiều ngược lại, nhu cầu du lịch Nhật Bản của người Việt đang có dấu hiệu chững lại. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho biết, trong 9 tháng đầu năm nước này đón khoảng 551.100 lượt khách Việt, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xét theo từng tháng, có tới 5 trong 9 tháng ghi nhận lượng khách thấp hơn cùng kỳ.

Đà sụt giảm tiếp tục kéo dài trong mùa lá đỏ tháng 10-11, thời điểm vốn được nhiều du khách Việt lựa chọn để đến Nhật Bản. Lượng khách Việt đến nước này giảm liên tiếp trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9, so với cùng kỳ năm trước.

Khách Việt chụp hình cùng cây ngân hạnh ở Kyoto (Nhật Bản) năm 2025. Ảnh: Nguyễn Minh Vương.

Chi phí là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định của du khách Việt. Từ ngày 1/7, lệ phí visa nhập cảnh một lần vào Nhật Bản tăng gấp 5 lần, từ 3.000 lên 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng). Cùng với giá vé máy bay đi lên, giá tour trọn gói đến Nhật Bản cũng tăng khoảng 10-15%.

Trong khi đó, các tour mùa thu đến Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc thu hút sự quan tâm nhờ cảnh sắc lá đỏ tương tự Nhật Bản, thời gian di chuyển thuận tiện và chi phí thấp hơn. Những lựa chọn này tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với thị trường Nhật Bản trong mùa cao điểm.

Du khách Việt đến Nhật Bản đầu tháng 4. Ảnh: Cao Thiên Kim.

Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện Văn phòng JNTO tại Việt Nam, nhận định Nhật Bản đang chịu sức ép cạnh tranh từ những điểm đến có thủ tục nhập cảnh thuận tiện, hoạt động quảng bá tích cực và mức giá phải chăng hơn. Bên cạnh đó, mặt bằng giá tại Nhật Bản và biến động tỷ giá cũng ảnh hưởng đến ngân sách của khách Việt.

Trước những biến động của thị trường, JNTO khuyến khích du khách Việt mở rộng hành trình đến các địa phương ngoài "cung đường vàng" Tokyo, Osaka và Kyoto.

Theo bà Matsumoto, tuyến Tokyo - Kyoto - Osaka vốn là hành trình phổ biến với khách quốc tế. Tuy nhiên, Nhật Bản còn nhiều địa phương có tiềm năng thu hút du khách với chi phí hợp lý nhưng chưa được biết đến rộng rãi.

"Các điểm đến này không thiếu sức hấp dẫn, vấn đề là chúng vẫn chưa được nhiều du khách biết tới", bà nói với Tri Thức - Znews.

Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng "chia đều" sức hút khách Nhật Bản. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh, Trần Hiền.

Khảo sát của JNTO cho thấy phong cảnh, ẩm thực và lễ hội tiếp tục là những yếu tố thu hút khách Việt đến Nhật Bản. Sau đại dịch Covid-19, các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe như tắm onsen (suối nước nóng), nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa bản địa cũng ngày càng được quan tâm.

JNTO xem đây là cơ sở để phát triển thêm sản phẩm du lịch ngoài "cung đường vàng", qua đó mở rộng lựa chọn cho khách Việt và đưa dòng khách đến nhiều địa phương hơn.