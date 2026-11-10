19 vị tăng đi bộ hơn 3.700 km "lan tỏa thông điệp hòa bình, gắn kết cộng đồng"

Hơn 3.700 km trong 108 ngày, một đoàn chư tăng Phật giáo đã thực hiện hành trình bộ hành xuyên nước Mỹ, mang theo thông điệp hòa bình, từ bi và tỉnh thức.

108 ngày hành trình vì hòa bình

Ngày 26/10/2025, từ Trung tâm Hương Đạo Vipassana Bhavana tại Fort Worth, bang Texas, Hoa Kỳ, đoàn chư tăng Phật giáo bắt đầu hành trình mang tên Walk for Peace (đi bộ vì Hòa bình).

Đoàn đã hành trình đi bộ khoảng 3.700 km tới Washington, D.C, truyền tải thông điệp về hòa bình, lòng từ bi và sự tỉnh thức trong đời sống.

Lan tỏa năng lượng từ bi

Hành trình kéo dài 108 ngày, kết thúc vào ngày 10/2/2026 tại American University, thủ đô Washington. Tham gia hành trình có 19 vị tăng sĩ thuộc truyền thống Phật giáo Theravāda, khởi xướng bởi chư tăng tại Hương Đạo Vipassana Bhavana và có sự đồng hành của các vị tu sĩ từ những cơ sở Phật giáo khác.

Suốt chặng đường dài, đoàn đi qua nhiều thành phố, thị trấn và khu dân cư, trải qua những điều kiện thời tiết khác nhau trong hành trình hơn ba tháng.

Aloka - chiến binh miệt mài cùng hành trình "Walk for Peace"

Đồng hành cùng đoàn còn có chú chó được cứu hộ tên Aloka, trở thành một hình ảnh thân thuộc đối với những người theo dõi hành trình. Sự hiện diện của Aloka góp thêm nét gần gũi, nhân văn cho chuyến bộ hành đặc biệt này.

Bước chân hành hướng - thực hành hòa bình

Trong truyền thống Phật giáo, bộ hành không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là hành trì chú tâm vào từng bước chân, duy trì chính niệm, rèn luyện sự tỉnh thức trong mọi hoạt động.

Từ thời đức Phật, hình ảnh các vị Tăng du hành qua nhiều vùng đất để hoằng truyền Chính pháp đã trở thành nét quen thuộc trong lịch sử Phật giáo. Những chuyến đi đó không chỉ đưa giáo pháp tới với nhiều cộng đồng mà còn tạo nên sự gặp gỡ, trao đổi và kết nối tình người.

Theo bài nghiên cứu bình luận Peace in Motion: A Buddhist Journey for Social Cohesion in a Divided World, công bố ngày 20/4/2026 trên RSIS Commentary, Phó Giáo sư Jack Meng-Tat Chia thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định rằng hành trình này cho thấy một hình thức thực hành Phật giáo có thể góp phần củng cố sự gắn kết xã hội thông qua những trải nghiệm và tương tác trực tiếp trong cộng đồng.

Từ sẻ chia tới gắn kết cộng đồng

Một trong những giá trị nổi bật của Walk for Peace là sự tham gia và hỗ trợ của người dân tại những địa phương đoàn đi qua.

Nhiều cá nhân, cộng đồng đã tự nguyện cung cấp thức ăn, nước uống, nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ y tế và các điều kiện cần thiết cho đoàn. Sự giúp đỡ đến từ nhiều người thuộc các nền tảng văn hóa và tôn giáo khác nhau.

Kết giới là sức mạnh: Giới luật - Giới đức - Giới hạnh

Những cuộc gặp gỡ bên đường, những lời thăm hỏi tới sự hỗ trợ thiết thực, hành trình dần hình thành một mạng lưới kết nối giữa chư Tăng và cộng đồng địa phương. Người dân không chỉ đứng bên đường quan sát mà còn trực tiếp tham gia bằng những hành động cụ thể.

Tại điểm kết thúc ở American University, hàng ngàn người thuộc cộng đồng nhà trường và khu vực Washington đã tới chào đón đoàn. Buổi gặp gỡ có sự tham gia của đại diện các cộng đồng tôn giáo, thể hiện tinh thần tôn trọng, giao lưu và đồng hành giữa những người có niềm tin khác nhau.

Theo giáo lý Phật giáo, từ bi không chỉ là một phẩm chất cần được nuôi dưỡng trong tâm mà còn được thể hiện qua hành động cụ thể đối với con người và muôn loài. Hòa bình cũng không chỉ là mong ước về một thế giới không có xung đột, mà còn gắn với khả năng chuyển hóa những bất an, nóng giận và bất hòa trong mỗi cá nhân.

Nhìn từ góc độ đó, Walk for Peace mang tới một cách thể hiện gần gũi về tinh thần Phật giáo trong đời sống hiện đại. Một bước chân chính niệm, một lời nói ôn hòa, một hành động giúp đỡ người khác hay sự tôn trọng những khác biệt đều có thể góp phần xây dựng môi trường sống an lành hơn.

Giá trị của hành trình không chỉ nằm ở quãng đường hàng ngàn Km hay số ngày bộ hành, mà còn ở những mối quan hệ được hình thành, những sự sẻ chia được trao đi và những kết nối được vun đắp trên đường đi.

Walk for Peace khép lại sau 108 ngày, nhưng thông điệp mà hành trình gửi gắm vẫn tiếp tục, hòa bình cần được nuôi dưỡng từ nội tâm và thể hiện bằng hành động; từ bi cần được chuyển hóa thành sự sẻ chia; và gắn kết cộng đồng được xây dựng qua từng cuộc gặp gỡ, từng việc làm thiện lành.

Tác giả: Hữu Nguyễn

Nguồn tài liệu tham khảo:

1] Jack Meng-Tat Chia, Peace in Motion: A Buddhist Journey for Social Cohesion in a Divided World, RSIS Commentary, 20/4/2026. PDF:

https://rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2026/04/CO26085.pdf

2] American University, 2,300 Miles of Mindfulness: Monks Conclude Cross-Country Peace Pilgrimage at American University, 11/2/2026.

https://www.american.edu/news/2-300-miles-of-mindfulness-monks-conclude-epic-cross-country-peace-pilgrimage-at-american-university.cfm

3] Dhammacetiya, Walk for Peace.

https://dhammacetiya.com/walk-for-peace-2025/

4] Vatican News, bài tường thuật

https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2026-02/tu-si-phat-giao-di-bo-4-000-km-108-ngay-vi-hoa-binh.html