Từ ký ức ngục tù đến giá trị của hòa bình hôm nay

Khách tham quan triển lãm trưng bày chuyên đề “Côn Đảo-Đà Nẵng: Từ ngục tù đến ánh bình minh.” (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 10/11, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) khai mạc trưng bày chuyên đề “Côn Đảo-Đà Nẵng: Từ ngục tù đến ánh bình minh.”

Với gần 300 hình ảnh, tư liệu lịch sử, trưng bày chuyên đề góp phần tái hiện những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Nhà tù Côn Đảo, đặc biệt là dấu ấn của nhiều thế hệ người con Quảng Nam-Đà Nẵng trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Đây là hoạt động hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn tư liệu giữa các đơn vị bảo tàng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Thị Tám nhấn mạnh, Côn Đảo và Đà Nẵng tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có mối liên hệ đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng. Suốt 113 năm tồn tại của hệ thống Nhà tù Côn Đảo, nhiều thế hệ chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước đã bị giam cầm, lưu đày trong điều kiện khắc nghiệt nhưng vẫn giữ vững khí tiết, đoàn kết đấu tranh và nuôi dưỡng niềm tin vào ngày đất nước độc lập, thống nhất.

Trong số những người từng bị giam cầm tại Côn Đảo có các chí sỹ yêu nước Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng cùng nhiều cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng. Có người trở về sau những năm tháng tù đày, nhưng cũng có những người đã hy sinh, nằm lại nơi đảo xa. Những câu chuyện và tư liệu về cuộc đời họ được giới thiệu tại trưng bày giúp công chúng hiểu thêm về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề “Côn Đảo-Đà Nẵng: Từ ngục tù đến ánh bình minh.” (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trưng bày được tổ chức thành 3 nội dung chính, giới thiệu quá trình hình thành, tồn tại của hệ thống Nhà tù Côn Đảo, phản ánh chế độ giam cầm khắc nghiệt và tinh thần đấu tranh bất khuất của những người tù chính trị; dấu ấn của người Quảng Nam-Đà Nẵng tại Côn Đảo, trong đó có những người đã nằm lại Nghĩa trang Hàng Dương; hành trình bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và diện mạo Côn Đảo hôm nay. Đáng chú ý, các tư liệu còn làm nổi bật tinh thần học tập, đoàn kết của những người tù chính trị, biến nơi giam cầm thành một “trường học cách mạng,” góp phần nuôi dưỡng ý chí và niềm tin vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, chương trình không chỉ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh, mất mát của cha ông mà còn góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Thông qua hoạt động phối hợp, hai đơn vị có thêm điều kiện chia sẻ tư liệu, kinh nghiệm nghiên cứu, sưu tầm và tổ chức trưng bày, từng bước đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Hoạt động cũng phù hợp với định hướng phát triển văn hóa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc kết nối nguồn tư liệu giữa các địa phương không chỉ góp phần bảo tồn ký ức lịch sử mà còn tạo thêm những hình thức giáo dục truyền thống sinh động, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Trưng bày thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu. Qua những hình ảnh, tư liệu lịch sử, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có dịp hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Trưng bày chuyên đề “Côn Đảo-Đà Nẵng: Từ ngục tù đến ánh bình minh” mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 15/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, phường Hải Châu./.