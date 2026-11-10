Cách làm trứng cút lộn xào me chua ngọt, đậm đà tại nhà
Cách làm trứng cút lộn xào me không quá khó, bạn chỉ cần lưu ý một số bí quyết dưới đây là có thể thực hiện một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng để chiêu đãi cả gia đình.
Xem nhanh:
Chuẩn bị nguyên liệu
Cách làm trứng cút lộn xào me chua ngọt
3 lưu ý để món trứng cút lộn xào me thêm hấp dẫn
Chuẩn bị nguyên liệu
40-50 quả trứng cút lộn
3-4 thìa canh nước cốt me (hoặc me chín chưa dầm)
3 thìa canh đường
3 thìa canh nước mắm
2 thìa canh tương ớt
3 củ hành khô, băm nhỏ
3 tép tỏi, băm nhỏ
1-2 thìa canh mỡ lợn hoặc dầu ăn
1 củ gừng, thái sợi nhỏ
1 thìa canh bột bắp (hoặc bột năng) và chút nước để làm sánh nước xốt (tùy chọn)
Dừa nạo sợi (có hoặc không đều được)
Đậu phộng (lạc) rang giã sơ.
Cách làm trứng cút lộn xào me chua ngọt
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Trứng cút lộn mua về đem rửa sạch, để ráo rồi đổ ngập nước vào nồi và thêm chút muối hạt, giấm.
Tiếp đến, bạn bật bếp đun sôi để luộc trứng. Khi nước sôi lăn tăn, bạn hạ nhỏ lửa, đun chừng 6-8 phút cho trứng chín đều rồi vớt ra, cho vào thau nước mát hoặc nước đá.
Trứng luộc xong ngâm ngay vào nước lạnh giúp công đoạn bóc vỏ trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.
Sau khi luộc trứng cút lộn xong, bạn pha chế nước xốt bằng cách ngâm chút me chín vào nước nóng (nếu dùng nước cốt me sẵn thì không cần công đoạn này). Tiếp đến, bạn dùng thìa dầm nát cho thịt quả me hòa quyện vào nước sôi rồi lọc lấy nước cốt, bỏ hạt.
Để nước xốt me đậm đà và hài hòa các vị chua cay mặn ngọt, bạn tiếp tục pha hỗn hợp theo tỷ lệ: 3 thìa canh nước xốt me, 3 thìa canh đường, 3 thìa canh nước mắm nhạt (khoảng 27-30 độ đạm), 2 thìa canh tương ớt rồi khuấy đều cho tan.
Bước 2: Cách làm trứng cút lộn xào me ngon
Bạn cho chút mỡ lợn vào chảo, phi thơm hành tỏi băm. Sau đó, bạn cho thêm hỗn hợp nước xốt me, khuấy đều và đun nhỏ lửa đến khi thấy hơi sánh quyện lại thì đổ trứng vào.
Công đoạn này cần đảo nhẹ tay để trứng ngấm đều gia vị nhưng không bị vỡ, rời rạc, đảm bảo chất lượng món ăn.
Tùy khẩu vị và sở thích, nếu muốn món ăn có màu sắc hấp dẫn hơn, bạn có thể cho thêm chút dầu điều (khoảng vài giọt).
Để nước xốt sánh hơn, bạn pha chút bột bắp (hoặc bột năng) vào nước, khuấy đều cho hỗn hợp không còn vón cục rồi đổ từ từ vào nước xốt me.
Bạn tiếp tục khuấy nhẹ tới khi hỗn hợp nước xốt quyện sánh lại, tất cả các nguyên liệu đều chín thì thêm gừng, rau răm, ớt rồi tắt bếp.
Khi múc món ăn ra bát và thưởng thức, bạn có thể rắc thêm dừa nạo sợi và lạc rang lên trên. Món này ngon nhất khi thưởng thức nóng.
Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, món này không thể thiếu rau răm tươi và đậu phộng (lạc) rang giã dập rắc lên trên. Bởi đây là 2 nguyên liệu giúp cân bằng tính hàn của trứng cút lộn.
Bước 3: Thành phẩm
Món ăn đạt chất lượng nếu trứng cút lộn giữ nguyên hình khối, phần lòng đỏ và trắng vẫn vẹn nguyên, không bị rời rạc và bao quanh là nước xốt me sánh quyện, bám đều các mặt, hài hòa đủ các vị mặn – ngọt – chua – cay.
Đây là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt, được nhiều gia đình sử dụng và chế biến, vừa ngon lại phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi.
Tuy nhiên, trứng cút lộn rất giàu dinh dưỡng, lại chứa hàm lượng đạm và cholesterol cao. Vì thế, bạn chỉ nên ăn lượng vừa phải, hạn chế ăn quá thường xuyên nếu đang kiểm soát cân nặng.
3 lưu ý để món trứng cút lộn xào me thêm hấp dẫn
Thứ nhất, để món ăn ngon và đảm bảo chất lượng, bạn cần chọn nguyên liệu tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Trứng cút lộn nên chọn mẻ trứng còn tươi mới, khi cầm có cảm giác đằm/nặng tay và khi ngâm vào nước sẽ thấy trứng chìm xuống.
Bạn cố gắng tránh mua phải trứng cũ, để lâu ngày. Tốt nhất nên chọn địa chỉ mua uy tín hoặc từ người bán có quen biết.
Thứ hai, khi bóc vỏ trứng luộc, bạn cần chú ý thao tác nhẹ nhàng để tránh bị nát. Phần nước trong trứng luộc tốt nhất nên giữ lại và cho vào hỗn hợp nước xốt để món ăn ngon ngọt hơn.
Thứ ba, độ chua của mỗi loại me (me tươi vắt, me khô hay me thái sẵn trong siêu thị) là khác nhau. Bạn nên nếm thử nước cốt me trước và gia giảm lượng đường, nước mắm cho phù hợp với khẩu vị gia đình (thiên ngọt hay chua thanh).
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cach-lam-trung-cut-lon-xao-me-chua-ngot-dam-da-tai-nha-2572884.html