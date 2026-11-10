Thung Bừng - Hang động bí ẩn ở miền tây Nghệ An

Hang Thung Bừng được thiên nhiên kiến tạo chia làm nhiều tầng.

Trần hang khá thoáng và không cao.

Hệ thống thạch nhũ được kết tụ qua hàng nghìn năm, với nhiều hình dáng.

Nền hang với những lớp thạch nhũ hình gợn sóng, tựa như những thửa ruộng bậc thang.

Hang động nhũ thạch này có nhiều ngách sâu, đòi hỏi người đi phía trong phải khéo léo luồn lách qua những khe cửa hẹp.

Những lớp kim tuyến bám vào thạch nhũ hiện lên lấp lánh mỗi khi có ánh sáng chiếu vào.

Phía đáy hang, một hố sụt có đường kính khoảng 3m, sâu hun hút. Theo nhiều người phán đoán, hố sụt này chính là nơi gom toàn bộ nước trong hang mỗi mùa mưa đến để dẫn xuống sông ngầm rồi chảy ra các con suối trong vùng.

Do cửa hang nằm ở lưng chừng ngọn núi đá nên muốn tham quan trong hang, du khách phải bám vào vách hoặc rễ cây để leo xuống, rất khó khăn.

Muốn tham quan phải leo trèo khá vất vả và nguy hiểm nhưng hang động này vẫn thu hút rất nhiều du khách.