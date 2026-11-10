Quốc Tử Giám: Nguyên khí ngàn năm

Từ Quốc Tử Giám - nơi được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng của truyền thống trọng học, trọng dụng hiền tài đến mục tiêu xây dựng những đại học tinh hoa, đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế là hành trình kéo dài gần một thiên niên kỷ.

Qua các thời kỳ, mô hình giáo dục, phương thức tuyển chọn và yêu cầu đối với người tài có nhiều thay đổi, nhưng tư tưởng coi trọng tri thức, phát hiện, đào tạo và trọng dụng hiền tài vẫn được tiếp nối./.