Dự kiến ngày 24/11 tổ chức sự kiện 'Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo'

Sự kiện nhằm tăng cường liên kết phát triển văn hóa, du lịch; quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và hình ảnh con người Cao Bằng đến du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc qua hình ảnh sắc đỏ cờ Tổ quốc giữa núi rừng Cao Bằng, thể hiện tinh thần đoàn kết của chính quyền và nhân dân 5 xã.

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc lúc 9 giờ ngày 24/11/2026 tại sân xóm Bản Gài, xã Cần Yên. Sau các hoạt động chào cờ, khai mạc, giới thiệu điểm đến và phổ biến an toàn, đoàn sẽ thực hiện hành trình xe máy qua hai cung đèo Nà Tềnh (xã Cần Yên) và Khau Cốc Chà (xã Xuân Trường), thời gian dự kiến 90 phút.

Đèo Khau Cốc Chà điểm đến hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Kết thúc hành trình, các đại biểu và người tham gia chụp ảnh, ghi hình, giao lưu, quảng bá du lịch và tham quan các gian hàng tại khu vực Khau Cốc Chà.

Dự kiến, sự kiện có khoảng 30 đại biểu tỉnh, khoảng 20 đại biểu mời từ các xã Lũng Nặm, Tổng Cọt và 250 đại biểu thuộc 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường. Thành phần tham dự còn có đại diện các cơ quan báo chí, văn hóa, du lịch, nghệ sĩ nhiếp ảnh, doanh nghiệp lữ hành, KOL, travel blogger và các nhà sáng tạo nội dung.

Để triển khai chương trình, UBND 5 xã thành lập Ban tổ chức liên xã, trong đó UBND xã Cần Yên là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm điều phối chung. Các xã được phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, quản lý phương tiện, hậu cần, tiếp nhận tài trợ, bảo đảm an ninh, giao thông và các điều kiện phục vụ hành trình. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu. Các phương tiện tham gia được chia thành từng tổ, có người dẫn đoàn, người chốt và liên lạc thống nhất; bố trí lực lượng công an, y tế, xe kỹ thuật, phương án cứu hộ. Hành trình chỉ được triển khai khi bảo đảm các điều kiện an toàn; trường hợp thời tiết hoặc điều kiện giao thông không bảo đảm, Ban tổ chức sẽ điều chỉnh hoặc dừng hành trình.

Thông qua sự kiện, 5 xã hướng tới tăng cường kết nối giữa chính quyền, cộng đồng, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị truyền thông; từng bước xây dựng tuyến trải nghiệm hai cung đèo gắn với ẩm thực, văn hóa bản địa và sản phẩm địa phương, góp phần tạo sinh kế cho nhân dân.

Kế hoạch phối hợp tổ chức hành trình Sắc cờ non nước