Những đêm trăng đặc biệt

Mang trung thu đến trẻ khó khăn, khuyết tật

Khi Tuấn (học sinh lớp 4, ngụ phường Chánh Hưng) vừa tan học, mẹ đón và đưa ngay đến dự ngày hội Mùa trăng yêu thương 2026. Có mặt rất sớm tại hội trường Công ty Du lịch Hòa Bình (phường Xuân Hòa, TPHCM), em Trần Thanh Tuấn cùng các bạn vẽ hình, trang trí lồng đèn ở khu vực chuẩn bị đồ chơi trung thu. Tiếng cười nói vang lên ở một góc hội trường. Trong lúc chiếc lồng đèn đủ màu sắc được hong khô, Tuấn đến khu vực chờ nhận quà bong bóng của chú hề. Nhận cây súng tạo hình bằng bong bóng, Tuấn thích thú đóng vai ngay một chú công an.

“Mấy hôm nay nghe các cô ở phường nhắn, mẹ đưa Tuấn đi dự trung thu do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức, Tuấn háo hức lắm”, chị Nguyễn Thị Thanh Nga chia sẻ.

Thiếu nhi tham gia ngày hội Mùa trăng yêu thương 2026 nhận quà bong bóng từ chú hề. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Khác với Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Nhi (ngụ phường Khánh Hội), chỉ ngồi lặng lẽ nhìn các bạn vui đùa. Cầm trên tay chiếc lồng đèn được ban tổ chức tặng, Nhi ngắm nghía từng chi tiết được trang trí. Thấy Nhi ngồi một mình, các tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM đến bắt chuyện và giúp Nhi hòa đồng cùng các bạn. Chị Phạm Thị Ngọc Mai cho biết, từ ngày ba mất do dịch Covid-19, Nhi ít chịu giao tiếp với bên ngoài.

“Tuần rồi, tôi muốn mua cho con hộp bánh trung thu, nhưng thấy giá bán cao quá nên cân nhắc. Nay con được vui chơi cùng các bạn và có bánh trung thu mang về, tôi thấy ấm lòng”, chị Mai bộc bạch.

Không khí đêm hội rộn ràng hơn khi các bài hát được cất lên, rồi chương trình ảo thuật được trình diễn thu hút các ánh mắt trong veo của những đứa trẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, cho biết, năm nay, chương trình Mùa trăng yêu thương được tổ chức tại 3 địa điểm: Công ty Du lịch Hòa Bình, Học viện Cán bộ cơ sở 2 Bình Dương và Nhà xã hội Long Hải, để chăm lo hơn 400 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Việc lựa chọn địa điểm dựa trên điều kiện thực tế, ưu tiên những nơi còn nhiều khó khăn và đông trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Những ngày này, bộ phận công đoàn Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (khu công nghiệp An Hạ, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) sôi nổi chuẩn bị cho chương trình Ngày hội Em vui Tết Trung thu. Đây là năm thứ 5 công ty tổ chức ngày hội để con công nhân có một ngày vui chơi ý nghĩa, ấm áp và có những trải nghiệm đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết, công ty đã chuẩn bị hơn 2.000 phần quà để tặng con công nhân, đồng thời sẽ tổ chức ngày hội trung thu để các em vui chơi, trải nghiệm và có một đêm trăng đặc biệt.

Thông điệp yêu thương

Trung thu ngoài niềm vui từ ánh trăng, tiếng trống lân hay những món quà nhỏ, với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật đó còn là sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng, nguồn động viên, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương và có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chia sẻ, Mùa trăng yêu thương năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt: “Chúng tôi nghĩ rằng mỗi chiếc bánh, lồng đèn được trao đi, giá trị vật chất có thể nhỏ, nhưng chứa đựng một thông điệp rất lớn là các cháu khó khăn được chia sẻ yêu thương, không đơn độc, luôn được gia đình, cộng đồng và xã hội quan tâm, yêu thương và đồng hành”.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người lao động, tổ chức Công đoàn TPHCM tổ chức nhiều chương trình đa dạng, phong phú, ý nghĩa nhằm mang trung thu ấm áp đến với con em công nhân. Theo đó, ngoài tổ chức chương trình Trung thu yêu thương, Công đoàn thành phố còn kết hợp trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh, bộ bút sách chấm đọc tiếng Anh đến con công nhân.

Để chăm lo trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em mồ côi, khuyết tật; trẻ mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ em tại các vùng biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, nhà mở, mái ấm, lớp học tình thương..., từ ngày 15-9 đến 30-9, Thành đoàn TPHCM tổ chức các chương trình Trung thu cho em năm 2026 để tạo không gian vui chơi, trải nghiệm an toàn, ý nghĩa cho thiếu nhi trên địa bàn TPHCM.

Riêng con em công nhân, người lao động, chương trình chăm lo Tết Trung thu được tổ chức tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (phường Bến Cát), Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu và Nhà Thiếu nhi TPHCM. Ngoài các không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống, các em được tham gia chương trình nghệ thuật, làm lồng đèn ông sao, đồ chơi sáng tạo, vui chơi, rước đèn và nhận quà từ Ban tổ chức.

Ca sĩ Mỹ Kyo York, người có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, những ngày qua đã tham gia các chương trình vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi tại TPHCM. Anh hòa mình với các bạn nhỏ, giúp các em thêm vui vì thấy người nước ngoài có thể nói, hát bằng tiếng Việt Nam. “Các em đều có những ước mơ và hãy bước tới những ước mơ đó, đừng bỏ cuộc”, Kyo York nhắn gửi.