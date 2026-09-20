Đi - Nghe - Xem 20/9/2026: Bát Tràng nghe gốm 'hát', Huế rước đèn và Thành Tuyên lên hội

Đi - Nghe - Xem 20/9/2026. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Hà Nội: Ngày cuối của “Dòng chảy di sản”

Chủ nhật 20/9 là ngày cuối của Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026. Trong một ngày, người xem có thể lựa chọn nhiều không gian khác nhau, từ triển lãm, bảo tàng đến làng nghề và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tại Bảo tàng Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn di sản” diễn ra từ 17h30 tại không gian trưng bày “Chiến tranh và Hòa bình”. Chương trình kết hợp triển lãm, tọa đàm và nghệ thuật “Quê hương một cõi”, tiếp tục mạch kể về di sản qua những hình thức thể hiện đương đại.

Buổi tối, hành trình có thể nối sang Bát Tràng. 19h30, chương trình “Thanh âm Gốm” bước vào đêm diễn thứ hai. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Festival năm nay, khi những vật dụng và chất liệu quen thuộc của làng gốm trở thành một phần của sân khấu âm nhạc.

Buổi tối, hành trình có thể nối sang Bát Tràng. 19h30, chương trình “Thanh âm Gốm” bước vào đêm diễn thứ hai.

Ở phần trung tâm mang tên GOm Show, nhóm Đàn Đó sử dụng hơn 30 loại nhạc cụ và vật thể tạo âm từ gốm, sành như trống chum, chiêng sành, chuông sành, ang xoay, đàn niêu...

Chương trình còn kết hợp múa, xiếc, nghệ thuật sắp đặt và những trải nghiệm như nặn gốm, vẽ lam, đưa người xem đi từ câu chuyện của đất, nước, lửa đến đời sống của một làng nghề vẫn đang tiếp tục vận động. Báo Điện tử Chính phủ ngày 19/9 xác nhận chương trình diễn ra lúc 19h30 cả hai ngày 19 và 20/9.

Cũng trong tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 khép lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Lịch chương trình chính thức của Festival bố trí khung bế mạc từ 19h đến 22h; thông tin được công bố tại họp báo trước đó xác định phần lễ bế mạc bắt đầu lúc 20h.

Một buổi cuối để xem nghệ thuật từ... vỏ hộp

Nếu muốn tìm một điểm đến nhẹ nhàng hơn trong ngày Chủ nhật, 20/9 cũng là ngày cuối của triển lãm “Package Craft - Nghệ thuật tạo hình vỏ hộp” tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, số 27 Quang Trung, phường Cửa Nam.

Triển lãm “Package Craft - Nghệ thuật tạo hình vỏ hộp” tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, số 27 Quang Trung, phường Cửa Nam.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của nghệ sĩ Nhật Bản Takahashi Kazuma, người biến những hộp giấy và bao bì quen thuộc thành các mô hình bằng kỹ thuật cắt, gấp và tạo hình.

Triển lãm diễn ra từ 10/7 đến hết 20/9, mở cửa 9h-18h, miễn phí.

Tuyên Quang: 40 mô hình đèn bước vào Đêm hội Thành Tuyên

Điểm hẹn nổi bật của tối 20/9 nằm ở Tuyên Quang.

Từ 20h tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, Đêm hội Thành Tuyên 2026 với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” chính thức diễn ra.

129 mô hình đèn Trung thu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được hoàn thiện và cấp logo Lễ hội Thành Tuyên. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo thông cáo báo chí của tỉnh Tuyên Quang ngày 18/9, chương trình có múa lân, sư, rồng; biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho 100 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và màn diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi tại các phường trung tâm.

Tính đến thời điểm công bố, 129 mô hình đèn Trung thu trên địa bàn tỉnh đã được hoàn thiện và cấp logo Lễ hội Thành Tuyên. Trong số đó, 40 mô hình được lựa chọn để xuất hiện trong đêm hội tối nay.

Buổi tổng duyệt đã diễn ra tối 19/9 và Báo Tuyên Quang tiếp tục xác nhận chương trình chính thức bắt đầu lúc 20h ngày 20/9.

Lạng Sơn: Đêm cuối “Ánh sáng biên cương”

Sau đêm khai mạc với màn trình diễn Drone Light Show tối 19/9, Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026 tiếp tục các hoạt động trong ngày 20/9 tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri và một số tuyến phố trung tâm Lạng Sơn.

Màn trình diễn thiết bị bay (Drone Light Show) trong chương trình khai mạc lễ hội. Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn

Trong khuôn khổ lễ hội có triển lãm, diễu hành đèn lồng truyền thống và hiện đại; chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”; phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản phẩm OCOP.

Đây là năm đầu tiên Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương. Các hoạt động của lễ hội mở cửa tự do, phục vụ người dân và du khách.

Huế: Ngày cuối của Ngày hội Lân

Tại Huế, Ngày hội Lân Huế 2026 bước vào ngày cuối sau ba ngày diễn ra từ 18-20/9 tại Nghinh Lương Đình và khu vực phường Phú Xuân.

Các đoàn Lân - Sư - Rồng đến từ Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Quảng Trị tham gia các hoạt động trình diễn, tranh tài ở hai nội dung Địa Bửu và Mai Hoa Thung cùng nhiều hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu - Festival Huế 2026.

Cũng trong ngày 20/9, Huế tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố. Riêng chương trình Quảng diễn Lân - Sư - Rồng và Rước đèn Trung thu, lịch sự kiện cập nhật của thành phố xác định diễn ra ngày 21/9, vì vậy không đưa hoạt động này vào lịch ngày 20/9.

Đi - Nghe - Xem ngày 20/9/2026

Lịch được tổng hợp và cập nhật ngày 20/9/2026. Thời gian, suất diễn hoặc hoạt động ngoài trời có thể được Ban tổ chức điều chỉnh theo điều kiện thực tế.