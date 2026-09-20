Cà chua ăn sống hay nấu chín tốt hơn?

Cà chua là loại quả quen thuộc trong bữa cơm gia đình, có thể dùng để trộn salad, ăn kèm hoặc nấu canh, xào, làm sốt. Không ít người cho rằng ăn sống sẽ giữ được nhiều dưỡng chất hơn, trong khi người khác lại thích nấu chín để cà chua mềm, dễ ăn.

Thực tế, không có một cách duy nhất được xem là tốt hơn trong mọi trường hợp. Ăn sống và nấu chín đều có những lợi ích riêng.

Ăn sống giúp giữ lại vitamin nhạy cảm với nhiệt

Khi ăn cà chua sống, cơ thể có thể nhận được vitamin C và một số chất dinh dưỡng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt trong quá trình chế biến.

Cà chua sống cũng phù hợp với những món salad hoặc ăn kèm rau củ khác. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, cần rửa kỹ dưới vòi nước sạch và lựa chọn quả còn tươi, không dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Nấu chín lại giúp cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn

Điểm đáng chú ý ở cà chua là lycopene, một chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của loại quả này.

Một số nghiên cứu cho thấy quá trình làm nóng cà chua có thể làm thay đổi cấu trúc lycopene, từ đó giúp cơ thể hấp thu chất này dễ dàng hơn. Đặc biệt, việc chế biến cà chua cùng một lượng chất béo có thể hỗ trợ khả năng hấp thu lycopene.

Vì vậy, các món như sốt cà chua, cà chua nấu canh hoặc chế biến cùng dầu ăn vẫn có giá trị dinh dưỡng, thay vì cho rằng cứ nấu chín là “mất hết chất”.

Vậy nên ăn cà chua sống hay nấu chín?

Câu trả lời là có thể kết hợp cả hai cách. Ăn sống giúp bổ sung các dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt, trong khi cà chua được chế biến lại có lợi thế về khả năng hấp thu lycopene.

Điều quan trọng hơn là ăn đa dạng thực phẩm, sử dụng cà chua với lượng phù hợp và chế biến hợp vệ sinh. Không nên chỉ tập trung vào một loại thực phẩm với kỳ vọng mang lại một lợi ích sức khỏe đặc biệt.

Nếu ăn sống, nên rửa cà chua thật sạch. Khi nấu, cũng không cần chế biến quá lâu hoặc sử dụng quá nhiều dầu, muối, đường. Một chế độ ăn đa dạng với nhiều loại rau củ, trái cây và thực phẩm giàu dinh dưỡng vẫn là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe.