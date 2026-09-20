Cung Thiếu nhi Đà Nẵng trao 330 phần quà Trung thu cho thiếu nhi

Trao quà cho các em học sinh Trường Hy Vọng. Ảnh: VŨ QUÂN

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 50 phần quà cho học sinh Trường Hy Vọng và 280 phần quà cho các em thiếu nhi đang theo học các bộ môn năng khiếu tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng. Tổng giá trị các phần quà là 30 triệu đồng.

Đêm hội diễn ra trong không khí rộn ràng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và trình diễn múa lân đặc sắc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi giao lưu, kết nối và mang đến niềm vui cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Thông qua chương trình, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng mong muốn khuyến khích các em phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng sự tự tin trong hành trình trưởng thành; đồng thời góp phần lan tỏa trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.