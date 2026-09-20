Đổi vị cho cả nhà với 5 công thức ức gà ngon miệng, dễ làm, đặc biệt là công thức thứ 4

Ức gà áp chảo sốt mật ong

Ức gà áp chảo sốt mật ong là lựa chọn đơn giản cho những ngày bận rộn. Ức gà được ướp vừa vị, áp chảo cho đến khi vàng đều rồi phủ lớp sốt mật ong đậm đà, tạo nên món ăn có sự kết hợp hài hòa giữa vị mặn, ngọt.

Để làm món ăn này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Chuẩn bị ức gà, mật ong, nước tương, tỏi băm, hạt tiêu và dầu ăn.

Bước 2: Rửa sạch ức gà, thấm khô rồi dùng dao khứa nhẹ trên bề mặt để gia vị dễ ngấm.

Bước 3: Ướp thịt với nước tương, tiêu, tỏi và một ít mật ong trong khoảng 15 - 20 phút.

Bước 4: Làm nóng chảo, thêm dầu ăn rồi cho ức gà vào áp chảo ở lửa vừa.

Bước 5: Khi thấy 2 mặt thịt đã chuyển màu vàng và phần bên trong chín hoàn toàn bạn hãy cho hỗn hợp mật ong & nước tương vào chảo, đảo nhẹ để sốt bám đều quanh miếng gà là bạn đã có ngay cho mình một đĩa ức gà sốt mật ong nóng hổi, giàu dinh dưỡng.

Ức gà áp chảo sốt mật ong là công thức phổ biến, dễ làm. Ảnh minh họa

Ức gà sốt cam

Ức gà sốt cam là món ăn vừa thanh đạm, vừa giàu dinh dưỡng, đồng thời mang đến hương thơm mới lạ cho bữa cơm gia đình.

Để làm ức gà sốt cam, bạn hãy thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Rửa sạch ức gà, thấm khô và khứa nhẹ lên bề mặt miếng thịt.

Bước 2: Ướp ức gà khoảng 15 phút với muối, tiêu và tỏi băm.

Bước 3: Áp chảo cho đến khi thịt chín vàng rồi lấy ra và để riêng.

Bước 4: Cho nước cam tươi, mật ong và nước tương vào chảo và đun với lửa nhỏ. Sau khi hỗn hợp sánh lại, bạn cho ức gà vào và đảo nhẹ từ 1 - 2 phút rồi để ra đĩa và thưởng thức.

Nếu muốn món ăn thanh đạm hơn, bạn có thể thử công thức ức gà sốt cam. Ảnh minh họa

Ức gà cuộn rau củ

Nếu muốn đổi vị, bạn có thể tham khảo công thức làm món ức gà cuộn rau củ. Đây là món ăn có màu sắc bắt mắt nhờ sự kết hợp của thịt gà với cà rốt, đậu que, ớt chuông hoặc các loại rau củ yêu thích. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản.

Bước 1: Rửa sạch ức gà rồi thái thành từng lát mỏng.

Bước 2: Ướp với một chút muối, tiêu và gia vị trong khoảng 10 - 15 phút.

Bước 3: Rửa sạch rau củ rồi cắt thành những thanh dài vừa phải.

Bước 4: Trải miếng ức gà lên mặt phẳng, cho rau củ vào giữa rồi cuốn chặt tay. Bạn có thể dùng tăm hoặc hành lá để buộc cố định miếng gà.

Bước 5: Cho ức gà vừa cuộn vào hấp hoặc áp chảo. Khi thưởng thức món ăn này, bạn có thể dùng kèm với nước chấm chua ngọt.

Ức gà nướng tỏi

Ức gà nướng tỏi cũng là một món ăn cực kỳ hấp dẫn. Để làm ức gà nướng tỏi, bạn có thể tham khảo các bước dưới đây.

Bước 1: Rửa sạch ức gà, thấm khô rồi khứa nhẹ lên bề mặt để gia vị dễ ngấm.

Bước 2: Trộn tỏi băm, nước tương, mật ong, tiêu và một chút dầu ăn sau đó phết đều lên hai mặt miếng gà rồi ướp khoảng 25 phút.

Bước 3: Cho gà vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng. Trong quá trình nướng, có thể phết thêm phần sốt còn lại để thịt không bị khô và lớp ngoài lên màu đẹp hơn.

Mùi thơm của tỏi, vị đặc trưng của sốt đã tạo nên món ức gà nướng tỏi cực kỳ hấp dẫn. Ảnh minh họa

Sau khi gà đã chín, bạn đợi vài phút cho gà bớt nóng rồi thái thành từng lát vừa ăn. Mùi thơm đặc trưng của tỏi hòa cùng vị mặn ngọt của phần sốt tạo nên món ức gà đậm đà, dễ ăn.

Ức gà xào nấm sốt tiêu đen

Ức gà kết hợp với nấm tạo nên món xào nhanh gọn, có vị ngọt tự nhiên và phần nước sốt đậm đà. Đây cũng là cách chế biến phù hợp cho những bữa cơm gia đình cần một món mặn dễ làm.

Bước 1: Rửa sạch ức gà và thái thành từng miếng vừa ăn.

Bước 2: Ướp ức gà với một chút nước tương, tiêu và bột bắp trong khoảng 15 phút.

Bước 3: Rửa sạch nấm, bạn có thể dùng nấm đùi gà, nấm hương tùy theo sở thích.

Bước 4: Pha nước tương, dầu hào, một chút đường, tiêu đen và nước lọc để làm nước sốt.

Bước 5: Làm nóng chảo, thêm dầu ăn rồi cho gà vào xào nhanh trên lửa vừa cho đến khi thịt săn lại thì lấy ra.

Bước 6: Cho nấm, tỏi vào xào tới khi nấm mềm thì cho gà vào lại chảo.

Bước 7: Đổ hỗn hợp nước sốt vừa pha vào, đảo đều để các nguyên liệu ngấm gia vị rồi tắt bếp, bày ra đĩa và thưởng thức.