Tối nay, Tuyên Quang sẵn sàng cho 'Đêm hội Thành Tuyên 2026'

Là một trong những sự kiện văn hóa được mong chờ trong mùa Trung thu, "Đêm hội Thành Tuyên 2026" quy tụ chương trình nghệ thuật cùng 40 mô hình đèn Trung thu tham gia diễn diễu.

Tối qua, ngày 19.9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân (Tuyên Quang), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Đêm hội Thành Tuyên năm 2026.

Chương trình gồm các màn hát múa được biểu diễn xen kẽ với phần diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu, trong đó có những mô hình được lựa chọn từ vòng thi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tổng duyệt Đêm hội Thành Tuyên 2026 diễn ra trước ngày khai mạc sự kiện. Ảnh: Minh Hoa

Các mô hình thực hiện diễn diễu theo đúng thứ tự và lộ trình do Ban Tổ chức quy định, tạo nên phần trình diễn gắn với nét văn hóa Trung thu đặc trưng của Tuyên Quang.

Sau buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức cùng các thành viên Ban Tổ chức họp rút kinh nghiệm, tập trung rà soát ánh sáng sân khấu, hình ảnh trình chiếu, trang phục, âm thanh và kịch bản.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cơ bản nhất trí với các ý kiến được nêu, đồng thời yêu cầu bộ phận an ninh bảo đảm các khu vực và thống nhất thời gian của lực lượng tham gia chương trình.

Công tác y tế cũng được yêu cầu bảo đảm, trong khi đạo diễn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện chương trình trước thời điểm chính thức khai mạc.

Đêm hội Thành Tuyên chính thức diễn ra vào 20h ngày 20.9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với chủ đề “Lung linh Đêm hội trăng rằm”.

Cùng với công tác chuẩn bị chương trình, lực lượng chức năng triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường tập trung đông người và phương tiện trong thời gian diễn ra lễ hội.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, tránh ùn tắc, cơ quan chức năng đã triển khai công tác phân luồng

Thông tin từ trung tá Lê Duy Hiển, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang), các đơn vị đã phối hợp triển khai phương án phục vụ lễ hội.

Theo phương án, lực lượng chức năng hướng dẫn các mô hình Trung thu di chuyển đúng luồng, tuyến được phê duyệt, đồng thời phân luồng từ xa và bố trí lực lượng tại các nút giao có nguy cơ ùn tắc.

Lộ trình diễn diễu bắt đầu từ Ngã 8 theo đường Bình Thuận đến vòng xuyến nút giao đường Bình Thuận - Lý Thái Tổ rồi quay lại, tiếp tục qua đường 17/8, Đại lộ Tân Trào, đường ngang Phan Thiết, đường Quang Trung.

Trong thời gian cao điểm từ ngày 5 - 27.9, các mô hình Trung thu diễn diễu từ 19h30 đến không quá 22h vào tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, trừ những ngày có sự kiện tập trung cấp tỉnh.