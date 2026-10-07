Những cánh bay trên đất võ Tây Sơn

3 giờ sáng, tại sân bay Phù Cát (Gia Lai), công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập diễn ra rất khẩn trương, tích cực. Sau khi nổ máy kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật, những chiếc máy bay tiêm kích, trực thăng bắt đầu được nạp nhiên liệu, treo bom, gắn đạn, sẵn sàng xuất kích. Bên đường băng rộn tiếng động cơ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng ân cần thăm hỏi, động viên, truyền lửa cho đội ngũ phi công trẻ của các đơn vị. Những kinh nghiệm thực tế của thủ trưởng-một phi công lão luyện từng đảm nhiệm nhiều cương vị, chức trách, từng trực tiếp chỉ huy, điều khiển nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại tham gia các cuộc diễn tập bắn, ném bom, đạn thật quy mô lớn như tiếp thêm tinh thần, động lực để các phi công tự tin bước lên buồng lái.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng động viên, truyền thụ kinh nghiệm cho đội ngũ phi công trẻ tham gia diễn tập. Ảnh: HÀ AN KHANG

Đúng 6 giờ 30 phút, trong ánh bình minh dịu nhẹ, nhận lệnh từ đài kiểm soát không lưu, biên đội gồm 2 chiếc máy bay Su-30MK2 do các phi công dạn dày kinh nghiệm của Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370) điều khiển lập tức cất cánh, rời khỏi đường băng. Ít phút sau, tại khu vực Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2, những chiếc máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao và đồng loạt ném bom tiêu diệt gọn các mục tiêu được bố trí bên triền núi thấp, rồi nhanh chóng tăng tốc, vọt lên cao, sau đó tiếp tục vòng lại bắn rocket. Dưới cánh bay, những chớp lửa đỏ rực cùng vệt khói trắng thẳng như kẻ chỉ liên tục lao về phía mục tiêu.

“Trúng bia. Xin chúc mừng!”-từ đỉnh đồi Tròn, tiếng loa thông báo kết quả bắn, ném bom, đạn thật của biên đội đầu tiên là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để các biên đội khác quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễn tập. Sau khi hạ cánh an toàn, bước xuống từ buồng lái 2 chiếc máy bay, các phi công Nguyễn Quang Sáng, Trần Tuấn Long (buồng trước) và phi công Đặng Đình Kiên, Nguyễn Đại Dũng (buồng sau) được thủ trưởng cấp trên cùng đồng đội tặng hoa chúc mừng.

Hết chuyến này đến chuyến khác, những chiếc máy bay Su-30MK2, Su-27 do các phi công Nguyễn Hữu Duy, Lê Trần Hòa, Đỗ Vũ Công, Đồng Xuân Hùng, Vi Xuân Hùng, Nguyễn Hồng Quân, Hoàng Anh Tú, Nguyễn Văn Kỳ và các đồng đội điều khiển liên tục cất cánh, cơ động vào trường bia, thực hành ném bom, phóng rocket, tiêu diệt gọn mục tiêu. Trên đài quan sát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trường bia, theo dõi, nắm chắc kết quả bắn, ném bom, đạn thật của các biên đội.

Biên đội máy bay tiêm kích ném bom tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Trực thăng khai hỏa tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập. Ảnh: NGUYỄN VIỆT

Gần trưa, khi những chiếc máy bay tiêm kích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, từ sân bay Phù Cát, những chiếc máy bay trực thăng Mi-8, Mi-17 do các phi công Phạm Khắc Phúc, Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Mạnh Hùng, Trần Minh Phú, Nguyễn Xuân Lộc... điều khiển cũng lần lượt rời khỏi đường băng, phóng rocket, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu dưới mặt đất. Nắng mỗi lúc càng chói chang, bỏng rát, song trong buồng lái, các phi công vẫn tập trung cao độ, quyết tâm “nhằm thẳng quân thù mà bắn” ngay từ những quả đạn đầu.

Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, tối hôm sau, các ban bay diễn tập bắn, ném bom, đạn thật vào mục tiêu mặt đất ban đêm tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ huy, điều hành cuộc diễn tập, Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết: “Diễn tập bắn, ném bom, đạn thật đối với các loại máy bay nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ bay ứng dụng chiến đấu công kích mục tiêu mặt đất ban ngày, ban đêm và đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy, chỉ huy bay, hiệp đồng chiến đấu của người chỉ huy, cơ quan, phi công (tổ bay) trong thực hiện nhiệm vụ có sử dụng vũ khí thật; qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm về chỉ đạo, tổ chức huấn luyện bay nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị trong thời gian tới”.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn cho biết thêm: “Thực tế diễn tập cho thấy, trình độ, bản lĩnh, khả năng phối hợp, hiệp đồng, làm chủ phương tiện, khí tài hiện đại của đội ngũ phi công tiêm kích, trực thăng đã không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều phi công trẻ lần đầu tham gia bắn, ném bom, đạn thật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao”.

Trên đất võ Tây Sơn (Gia Lai), thành công của cuộc diễn tập là lời khẳng định, minh chứng rõ ràng về trình độ, bản lĩnh, khả năng phối hợp, hiệp đồng, lập công tập thể của đội ngũ phi công quân sự, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc hôm nay.