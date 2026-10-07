Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi hỗ trợ 'sinh tồn' trước biến đổi khí hậu

Một cánh đồng khô khốc, nứt nẻ do nắng nóng và thiếu mưa kéo dài. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Tại hội nghị chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 31) diễn ra ngày 7/10 ở thành phố Nadi (Fiji), các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia giàu có nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp những nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho COP31, dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới. Nam Thái Bình Dương hiện là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất thế giới trước hiện tượng nước biển dâng đe dọa các khu dân cư và nhiệt độ đại dương tăng cao gây tẩy trắng rạn san hô.

Phát biểu bên lề hội nghị, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape nhấn mạnh đây là vấn đề mang tính đạo đức khi những quốc gia có chủ quyền đang đối mặt với nguy cơ biến mất hoàn toàn trên bản đồ do gánh chịu hậu quả từ quyết định của các nước khác.

Để giải quyết khủng hoảng, các quốc gia đảo đang tận dụng hội nghị trước thềm COP 31 để thúc đẩy hỗ trợ tài chính. Ủy viên Khí hậu châu Âu Wopke Hoekstra thừa nhận thế giới đang làm chưa đủ khi báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy các nước đang phát triển cần 310-365 tỷ USD để thích ứng, nhưng nguồn lực thực tế năm 2023 chỉ đạt 26 tỷ USD.

Quỹ Năng lực tự cường Thái Bình Dương do các lãnh đạo khu vực lập ra nhằm huy động 500 triệu USD hiện mới nhận cam kết chưa tới một nửa, dù Fiji vừa đóng góp thêm 10 triệu USD.

Bộ trưởng Khí hậu Fiji Lynda Tabuya kêu gọi COP31 tái cấu trúc và đơn giản hóa thủ tục giải ngân tài chính, chỉ ra sự bất công khi khu vực phát thải ít nhất nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cùng ngày, Australia tuyên bố đầu tư 33 triệu AUD (22 triệu USD) vào hạ tầng giao thông và truyền thông tại Papua New Guinea, Fiji, Kiribati và Tuvalu nhằm ứng phó với xói mòn bờ biển và nước biển dâng.

Song song với bài toán tài chính, các nhà lãnh đạo khu vực quyết liệt yêu cầu thế giới kiên trì giữ mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Hàng chục nhà hoạt động từ Thái Bình Dương đã diễu hành bằng đoàn thuyền buồm qua khu vực hội nghị để phát đi thông điệp này. Trước đó, đoàn lãnh đạo đã tới thăm Tuvalu, quốc đảo đang phải lập kế hoạch di dời toàn bộ 10.600 dân cư do nước biển dâng và vừa chứng kiến 99,9% rạn san hô bị phá hủy sau đợt sóng nhiệt đại dương năm 2024.

Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo nhấn mạnh chuyến thăm nhằm giúp các nhà lãnh đạo quốc tế trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu ngay tại tuyến đầu./.