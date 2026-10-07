Một tàu chở dầu cháy dữ dội ngoài khơi Nga

Khoảnh khắc tàu chở dầu treo cờ Liberia cháy dữ dội ngoài khơi thành phố Sochi của Nga.

Bộ Giao thông vận tải Nga cho hay, một tàu chở dầu treo cờ Liberia đã bị xuồng không người lái tấn công ở ngoài khơi bờ biển nước này, gây ra đám cháy lớn cùng cột khói đen bao trùm một phần thành phố Sochi.

Tờ Guardian dẫn thông cáo ngày 7/10 của Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết: "Tàu chở dầu thô đang cháy dữ dội ở vùng biển Biển Đen. Công tác chữa cháy sẽ bắt đầu khi cường độ đám cháy giảm bớt và các tàu cứu hộ có thể tiếp cận tàu chở dầu một cách an toàn".

Theo nhà chức trách Nga, toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu gặp nạn, gồm 23 người và tất cả đều là công dân Ấn Độ, đã được giải cứu. Tuy nhiên, Moscow hiện không đề cập ai đứng sau vụ tấn công nói trên.

Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng bên bờ Biển Đen của Nga với dân số khoảng 500.000 người, xuất hiện ngọn lửa rực sáng trên biển cùng cột khói đen dày đặc. Để bảo đảm an toàn, giới chức địa phương đã hạn chế việc tiếp cận khu vực bờ biển và các bãi tắm.

Được biết, Ukraine hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ tấn công kể trên.

Thực tế, Nga và Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại quanh khu vực Biển Đen kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng nổ cuối tháng 2/2022. Mới đây, lực lượng vũ trang Nga được cho là đã tập kích các tàu chở ngũ cốc của Ukraine ở gần bờ biển Romania.