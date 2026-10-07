Cảnh sát gìn giữ hòa bình 'thực chiến' chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình (GGHB) số 1 đã có buổi diễn tập thực chiến đầy ấn tượng chào đón Đoàn Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc (LHQ) đến thăm và làm việc tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực GGHB (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên).

Gần 200 sĩ quan Cảnh sát GGHB tham gia tổng duyệt nhiều tình huống.

Tình huống diễn tập diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại phái bộ diễn biến phức tạp; tình trạng thiếu lương thực, các hoạt động phản đối của xã hội dân sự và sự kích động của một số đối tượng làm gia tăng căng thẳng. Đám đông yêu cầu LHQ và Chính phủ mở các kho lương thực.

Lúc này, Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 tổ chức lực lượng, triển khai và thực hiện các biện pháp an ninh theo nhiệm vụ và mệnh lệnh cấp trên nhằm bảo vệ yếu nhân, nhân viên và cơ sở của LHQ; kiểm soát người, phương tiện tại trạm kiểm soát; duy trì trật tự công cộng trong tình huống biểu tình; phối hợp xử lý tình huống bắt cóc con tin và khôi phục an ninh, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia.

Tình huống giả định là đoàn xe bảo vệ yếu nhân của Cảnh sát GGHB di chuyển trong khu vực bất ổn an ninh và bị các đối tượng tấn công.

Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng triển khai đội hình, xử lý tình huống, bảo đảm an toàn cho yếu nhân và cán bộ.

Yếu nhân được bảo vệ an toàn.

Với phương châm ưu tiên bảo vệ người và mục tiêu, ngăn chặn tình hình leo thang, duy trì trật tự, giảm thiểu thương vong và bảo đảm hoạt động của phái bộ, VNFPU1 đã thiết lập hệ thống chỉ huy - kiểm soát và an ninh nhiều lớp, cho phép đơn vị chuyển trạng thái liên tục qua 4 tình huống diễn tập.

Nội dung diễn tập tập trung xử lý 4 tình huống an ninh phức tạp tại phái bộ: bảo vệ yếu nhân, xử lý tình huống tại trạm kiểm soát, xử lý tình huống tập trung đông người gây rối trật tự công cộng và triển khai chiến thuật để trấn áp các đối tượng khủng bố, giải cứu người.

Tình huống giả định là đám đông gây rối, ném lựu đạn khói khiến lực lượng phải dùng các biện pháp xử lý.

Lực lượng làm nhiệm vụ được triển khai.

Đội hình chống bạo động được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát GGHB triển khai nhịp nhàng, nhanh chóng cô lập nhóm đối tượng.

Diễn tập diễn ra nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ huy VNFPU1, gần 200 sĩ quan Cảnh sát GGHB đã nỗ lực tham gia diễn tập, phô diễn năng lực tác chiến vững vàng, tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát GGHB Bộ Công an.

Buổi diễn tập thực chiến được thực hiện theo nguyên tắc nhận biết sớm, triển khai phù hợp, kiểm soát theo cấp độ, duy trì lực lượng dự bị, chuyển trạng thái nhanh, phối hợp thông suốt và báo cáo kịp thời.

Tiếp đó là tình huống giả định Cảnh sát GGHB nhận được tin báo các đối tượng khủng bố bắt cóc con tin.

Lực lượng Cảnh sát GGHB triển khai đội hình gồm nhiều mũi từ bắn tỉa từ xa, xe chiến đấu áp sát bao vây khu vực có con tin.

Sau ít phút triển khai đội hình, nhóm khủng bố bị bắt giữ, con tin được giải cứu.

Đơn vị Cảnh sát GGHB hoàn thành buổi diễn tập.

Toàn bộ quá trình xử lý tình huống phải luôn bảo đảm tính chuyên nghiệp, tôn trọng dân thường và các nguyên tắc nhân quyền.

Thông qua buổi diễn tập, đơn vị đánh giá được khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực xử lý tình huống và sự phối hợp giữa các cấp chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong môi trường giả định có nhiều tình huống phức tạp.

Các sĩ quan Cảnh sát GGHB đã nỗ lực tham gia diễn tập, phô diễn năng lực tác chiến vững vàng, tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát GGHB Bộ Công an.

Đơn vị Cảnh sát VNFPU1 đã đạt cấp độ 3 trong Hệ thống đăng ký năng lực sẵn sàng GGHB của LHQ từ tháng 2/2026. Bộ Công an đang tập trung hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, huấn luyện, trang thiết bị và hậu cần để đáp ứng yêu cầu của cấp độ triển khai nhanh.