Tàu chiến Mỹ mang trực thăng tấn công AH-1Z hoạt động ở Biển Philippines

Tàu chiến ven biển USS Canberra của Hải quân Mỹ đã phối hợp với trực thăng tấn công AH-1Z Viper của Thủy quân lục chiến trong hoạt động trên Biển Philippines, cho thấy các tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ có thể được tận dụng làm điểm hoạt động bổ sung cho không quân Thủy quân lục chiến.

Hình ảnh do Hải quân Mỹ công bố ngày 2/10 cho thấy thủy thủ trên tàu USS Canberra cố định một trực thăng tấn công AH-1Z thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công Hạng nhẹ 367 trên boong đáp.

Một hình ảnh khác ghi lại thời điểm chiếc trực thăng cất cánh khỏi tàu trong hoạt động phối hợp giữa Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

USS Canberra là tàu chiến ven biển lớp Independence. Tàu có thiết kế 3 thân, tốc độ cao và boong đáp lớn, cho phép tiếp nhận nhiều loại trực thăng.

Hải quân Mỹ đã sử dụng các tàu cùng lớp cho hoạt động hàng không với trực thăng MH-60S, nhưng việc đưa trực thăng tấn công AH-1Z lên tàu tạo thêm một phương án khai thác boong đáp của lớp tàu này.

Trực thăng tấn công AH-1Z Viper là phương tiện yểm trợ hỏa lực chuyên dụng của Thủy quân lục chiến Mỹ. Nhiệm vụ của AH-1Z gồm yểm trợ đường không, hộ tống vũ trang và phối hợp hỏa lực từ trên không trong các chiến dịch viễn chinh, liên quân và liên hợp.

Máy bay được trang bị 2 động cơ turbine trục General Electric T700-GE-401C, rotor chính 4 cánh bằng vật liệu composite và hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp. NAVAIR cho biết lực lượng này có 189 chiếc AH-1Z trong biên chế vào tháng 3/2026.

AH-1Z có 6 vị trí mang vũ khí dưới cánh, trong đó 4 vị trí đa dụng. Thiết kế này cho phép trực thăng đảm nhiệm nhiều cấu hình vũ khí tùy nhiệm vụ.

Máy bay cũng có chung khoảng 85% linh kiện với trực thăng đa dụng UH-1Y Venom, giúp giảm gánh nặng hậu cần và bảo dưỡng khi 2 loại cùng hoạt động trong đơn vị Thủy quân lục chiến.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách bố trí lực lượng. Trong tác chiến phân tán, các đơn vị Mỹ có thể phải hoạt động từ nhiều vị trí thay vì tập trung máy bay và phương tiện tại một số căn cứ lớn.

Một tàu chiến có boong đáp rộng như USS Canberra có thể trở thành điểm hoạt động tạm thời cho trực thăng Thủy quân lục chiến, giúp mở rộng lựa chọn bố trí lực lượng trên biển.

Tuy nhiên, những hình ảnh được công bố chưa cho thấy USS Canberra đã duy trì hoạt động dài ngày của AH-1Z, cũng chưa chứng minh đầy đủ các quy trình tiếp nhiên liệu, tái vũ trang hay bảo dưỡng trực thăng trên tàu.

Hải quân Mỹ mô tả đây là hoạt động phối hợp Hải quân - Thủy quân lục chiến, thay vì một cuộc thử nghiệm chính thức.

Điều này khiến hoạt động tại Biển Philippines phù hợp hơn với việc chứng minh khả năng phối hợp thực tế giữa một tàu chiến ven biển và không quân Thủy quân lục chiến.

Nếu các hoạt động tương tự được lặp lại cùng khả năng bảo đảm hậu cần trên biển, những tàu như USS Canberra có thể cung cấp thêm điểm triển khai cho trực thăng tấn công AH-1Z trong mạng lưới lực lượng phân tán của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.