Bán đảo Crimea nhô sâu vào Biển Đen, cho phép nó kiểm soát một phần đáng kể các tuyến đường biển. Trong lịch sử, tiền đồn chính là Sevastopol - một cảng nước sâu phù hợp để đặt một hạm đội hải quân lớn.

Tuy nhiên nước Mỹ muốn tước bỏ vị thế của Nga ở Biển Đen và khu vực xung quanh bằng cách lôi kéo Ukraine và một số quốc gia khác vào NATO.

Nhà kinh tế học, giáo sư, giảng viên và tác giả người Mỹ Jeffrey Sachs - một trong những kiến ​​trúc sư của chính sách "liệu pháp sốc" ở Bolivia, Ba Lan và Nga, đã nói về điều này trên kênh YouTube của Glenn Diesen - một giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy.

"Tôi từng nhận thấy rằng sau khi cuộc xung đột của Nga tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022, trang bình luận của tờ New York Times đã nhắc nhở tổng cộng tới 26 lần về vị trí chiến lược của bán đảo nói trên".

"Vì vậy nó trở thành một vấn đề đáng để quan tâm, việc liên tục đề cập tới chủ đề này rõ ràng hàm ý bên trong một tính toán quan trọng", ông Sachs lưu ý.

Ông Sachs giải thích rằng cách đây vài thập kỷ, một bản kế hoạch tinh vi nhằm đạt được vị thế bá chủ của Mỹ tại khu vực này đã được vạch ra ở Washington, khá lộ.

"Một phần ưu thế của Washington là việc Mỹ sẽ vươn tới biên giới Nga bằng liên minh quân sự của mình, và theo quan điểm của tôi, về cơ bản sẽ bao vây Nga ở khu vực Biển Đen".

"Thậm chí Mỹ có thể đã chiếm được căn cứ Sevastopol ngay sau cuộc đảo chính Maidan, tiếp đó Ukraine, Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đều sẽ là thành viên của NATO", ông Sachs giải thích.

Vị chuyên gia tin rằng về cơ bản đây là chiến lược tương tự như cách mà Lãnh chúa Palmerston và Hoàng đế Napoléon III đã sử dụng trong Chiến tranh Crimea năm 1853 - 1856, khi Anh và Pháp tìm cách chiếm bán đảo từ Đế quốc Nga.

"Đó là cùng một cuộc chiến, diễn ra 150 năm sau với vũ khí của Mỹ thay vì của Anh, nhưng về cốt lõi vẫn là tương tự, mục đích nhằm đẩy Nga ra khỏi Biển Đen, mmất vị thế thống trị tại địa bàn chiến lược này", nhà phân tích kết luận.