Gia đình ông Trump từng bị FBI theo dõi

Ngoài ra, FBI còn giám sát liên lạc qua điện thoại của một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Trump trong quá trình điều tra trước khi chính khách Cộng hòa này trở lại Nhà Trắng.

Theo đài RT, những tiết lộ trên làm gia tăng cáo buộc từ Nhà Trắng rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó Joe Biden đã sử dụng các cơ quan hành pháp liên bang để nhằm vào đối thủ chính trị.

Các tài liệu giải mật đã cung cấp thêm thông tin về cuộc điều tra của FBI mang mật danh "Tiếng vọng Plasmic" nhằm làm rõ việc ông Trump xử lý các tài liệu mật và cuối cùng dẫn tới cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida năm 2022.

Ông Trump và vợ, con trai. Ảnh: EPA

Theo các hồ sơ kế hoạch nội bộ, các đặc vụ FBI đã tìm cách thu thập thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của ông Trump, vợ ông - bà Melania và con trai Barron trong quá trình chuẩn bị khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Một danh sách công việc của FBI yêu cầu các điều tra viên “hoàn thiện việc nắm bắt thông tin về lịch trình di chuyển của cựu tổng thống, cựu đệ nhất phu nhân và con trai vị thành niên”, bao gồm loại máy bay được sử dụng và “mốc thời gian cụ thể”. Một thông điệp nội bộ khác cho thấy lệnh khám xét chỉ được thực hiện sau khi ông Trump rời Mar-a-Lago.

Phạm vi giám sát sau đó mở rộng sang bà Susie Wiles, khi đó là một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Trump và hiện giữ chức Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Từ tháng 2 tới tháng 5/2023, các điều tra viên sử dụng hệ thống ghi nhận và truy vết cuộc gọi để theo dõi dữ liệu liên quan đến điện thoại của bà Wiles. Hệ thống này cho phép các đặc vụ nắm được số điện thoại, thời điểm và thời lượng các cuộc gọi giữa bà Wiles với luật sư, cố vấn tranh cử, nhà báo và những người khác trong mạng lưới của ông Trump.

Trong một trường hợp, các điều tra viên kiểm tra hoạt động điện thoại của bà Wiles ngay sau khi thẩm vấn bà, dường như nhằm xác định bà đã liên lạc với ai sau cuộc gặp. Các đặc vụ cũng gửi yêu cầu bảo lưu dữ liệu tới Google, Microsoft, MSN và Yahoo liên quan đến các tài khoản email của bà Wiles, đồng thời kiểm tra hoạt động ủng hộ chính trị và hoạt động trên mạng xã hội của các đồng minh của ông Trump.

Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis cáo buộc hoạt động giám sát do công tố viên đặc biệt Jack Smith từng thực hiện là “sự lạm dụng quyền lực chính phủ”, đồng thời cho rằng việc theo dõi các đối thủ chính trị là hành vi sử dụng cơ quan thực thi pháp luật vào mục đích chính trị. Cuộc điều tra này đã được tiến hành dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Biden và do các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp cùng FBI giám sát.