Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Khu vực check-in của hãng hàng không Flydubai tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

Cuộc điều tra diễn ra sau sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không này từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất) tới Tel Aviv ngày 30/9.

Người đầu tiên bị điều tra là Avraham (Avri) Cohen, quản lý cấp cao phụ trách tình trạng khẩn cấp, an ninh thông tin và an ninh mạng tại Bộ Giao thông Israel.

Ngoài nhiệm vụ tại bộ, ông Cohen bị phát hiện còn làm nhân viên an ninh dự bị và tới một sân bay ở nước ngoài để giám sát công tác an ninh cho các hãng hàng không Israel.

Người thứ hai là Dvir Rubinshtein, chuyên gia cung cấp dịch vụ thuê ngoài cho Bộ Giao thông và phụ trách lĩnh vực an ninh hàng không. Theo các thông tin được công bố, ông Rubinshtein đồng thời điều hành một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo cho các hãng hàng không, thậm chí được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

Vấn đề gây chú ý do đơn vị nơi hai người làm việc có trách nhiệm xây dựng và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an ninh đối với hoạt động vận tải đến và đi từ Israel, trong đó có kiểm tra an ninh các chuyến bay nước ngoài hạ cánh tại Israel và ban hành hướng dẫn an ninh cho các hãng hàng không.

Đối với ông Cohen, Bộ Giao thông ban đầu cho biết công việc bên ngoài của ông đã được cấp phép. Tuy nhiên, bộ sau đó xác nhận ông Cohen không được phép tiếp tục làm thêm và đã yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động này.

Cảnh sát Israel đang xác minh liệu công việc bên ngoài của hai người có dẫn tới xung đột lợi ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không hay không.

Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh các cơ quan chức năng Israel tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan đến sự cố chuyến bay FZ1073 ngày 30/9, khi cơ phó bị cáo buộc tìm cách gây nguy hiểm cho máy bay trên hành trình từ Dubai tới Tel Aviv./.