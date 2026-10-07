Gia Lai chi 7,7 tỷ đồng sửa chữa các công trình văn hóa, thể thao

Nhà rông Bahnar thuộc Bảo tàng Quang Trung sẽ được sửa chữa, thay mới một số hạng mục.

Ngày 7/10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, khắc phục các công trình văn hóa, thể thao.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 7,7 tỷ đồng. Dự án nhằm khắc phục những hư hỏng do thiên tai, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, khôi phục công năng, bảo đảm an toàn và cải thiện cảnh quan công trình. Thời gian thực hiện trong năm 2026-2027.

Dự án triển khai tại 3 công trình, gồm nhà rông Bahnar thuộc Bảo tàng Quang Trung; rạp chiếu bóng thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và nhà thi đấu thể thao, khối văn phòng làm việc thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Tại nhà rông Bahnar thuộc Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), dự án sẽ thay mái tranh, phục hồi các chi tiết hoa văn văn hóa, gia cố kết cấu gỗ, xử lý chống mối và sơn hoàn thiện. Hệ thống điện được thay mới, bổ sung thiết bị phòng cháy, chữa cháy; cây nêu trước nhà rông được làm mới theo phong tục, bản sắc văn hóa Bahnar. Việc sửa chữa nhà rông tuân thủ chặt chẽ kiến trúc văn hóa và phong tục của dân tộc Bahnar.

Tại rạp chiếu bóng số 242 Nguyễn Thái Học thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), các hạng mục mái, trần, tường, nền, cửa và khu vệ sinh được sửa chữa, chống thấm và sơn hoàn thiện. Hệ thống điện, cấp thoát nước được thay mới, đồng thời bổ sung thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Nhà thi đấu thể thao và khối văn phòng làm việc thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn) được sửa chữa, gia cố kết cấu, mái, trần, nền, tường và cửa; chống thấm, sơn hoàn thiện. Dự án cũng thay mới hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh và bổ sung thiết bị phòng cháy, chữa cháy.