Nghe dân nói, làm việc dân cần

Lắng nghe tâm tư từ cơ sở

Ở Suối Tọ, nhiều vấn đề người dân quan tâm chỉ có thể thấy rõ khi cán bộ trực tiếp xuống bản. Đó là những khó khăn trong đi lại, sản xuất, đời sống; những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng hay mong muốn cụ thể của từng hộ gia đình. Vì vậy, thay vì chỉ tiếp nhận phản ánh qua các cuộc họp định kỳ, cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã dành nhiều thời gian về cơ sở, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Mỗi cuộc gặp là dịp để cán bộ lắng nghe từ thực tế, người dân thẳng thắn trao đổi với những người có trách nhiệm.

Chương trình “Tháng nghe dân nói” tại bản Suối Khang.

Vừa qua, tại Nhà văn hóa bản Suối Dinh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Suối Tọ tổ chức Chương trình “Tháng nghe dân nói” với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo bà con nhân dân. Những vấn đề liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự được người dân trực tiếp trao đổi. Những nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp ngay; các kiến nghị cần tiếp tục xem xét được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sau khi tổ chức ở bản Suối Dinh, chương trình tiếp tục được tổ chức tại bản Suối Khang. Tại đây, người dân đã thẳng thắn nêu những vấn đề đang quan tâm, như bảo đảm an ninh, trật tự; phòng ngừa tảo hôn; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển sản xuất. Qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã nắm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của người dân ở từng bản, từ đó xác định những vấn đề cần ưu tiên giải quyết. Đây cũng là dịp để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền ngay tại cơ sở.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Suối Tọ, chia sẻ: Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình “Tháng nghe dân nói” tạo được không khí thật sự cởi mở để bà con nói đúng những điều mình quan tâm. Có những vấn đề, nếu cán bộ không xuống bản, không trực tiếp trao đổi với dân thì rất khó nắm hết. Khi người dân mạnh dạn trao đổi, MTTQ có thêm cơ sở phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Suối Tọ với nhân dân bản Suối Ó.

Cùng với “Tháng nghe dân nói”, các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân cũng được tổ chức tại các bản. Tại bản Suối Ó, vừa qua, người dân đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo xã về những vấn đề trong đời sống, sản xuất như: Hỗ trợ tìm đầu ra cho nông sản, tiếp cận nguồn vốn; giải quyết khó khăn về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; xóa nhà tạm, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế hộ.

Từ những ý kiến cụ thể tại các bản, cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở để nhìn nhận đầy đủ hơn tình hình thực tế, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân; từ đó xác định việc cần ưu tiên, việc có thể triển khai ngay và nội dung cần kiến nghị cấp trên.

Đồng chí Trương Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Suối Tọ, cho biết: Đối thoại với nhân dân phải hướng đến giải quyết vấn đề. Cán bộ xuống bản không phải để nghe cho đủ thành phần, đủ nội dung, mà phải nắm được vấn đề nào đang bức xúc, vấn đề nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và khả năng giải quyết của địa phương đến đâu. Tiếng nói của người dân trở thành nguồn thông tin quan trọng trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Tập trung gỡ từng "điểm nghẽn"

Một cuộc đối thoại sẽ khó tạo được niềm tin nếu những điều người dân nói không được tiếp tục giải quyết. Bởi vậy, sau những buổi gặp gỡ tại các bản, cấp ủy, chính quyền Suối Tọ tập trung vào những việc có thể nhìn thấy bằng kết quả cụ thể.

Lãnh đạo xã Suối Tọ nắm tình hình giải phóng mặt bằng làm đường giao thông trên địa bàn.

Đường giao thông là một trong những vấn đề được người dân quan tâm và kiến nghị nhiều lần. Trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế, xã Suối Tọ đã chủ động bố trí nguồn lực để từng bước giải quyết. Từ tháng 3/2026, tuyến đường Suối Khang - Suối Ngang được triển khai thi công từ nguồn vốn Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng. Đến nay, công trình đạt khoảng 60% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Đây là một trong những phần việc cụ thể được địa phương tập trung thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn về giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

Chị Thào Thị Mỷ, bản Suối Khang, phấn khởi nói: Thấy máy móc về thi công, bà con ai cũng vui. Con đường này được làm xong thì cuộc sống chắc chắn sẽ thuận lợi hơn trước. Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành và sẽ cùng nhau giữ gìn đường để sử dụng lâu dài.

Ở những bản vùng cao, đối với các hộ nghèo, một căn nhà kiên cố là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, xã Suối Tọ đang tập trung thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ưu tiên những gia đình còn nhiều khó khăn. Từ năm 2025 đến nay, 41 hộ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà, với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng; trong năm 2026, xã tiếp tục hỗ trợ xóa thêm 5 nhà tạm. Mỗi trường hợp đều được địa phương rà soát, nắm cụ thể hoàn cảnh, nhu cầu và khả năng đối ứng, từ đó huy động nguồn lực hỗ trợ phù hợp.

Hộ nghèo xã Suối Tọ được hỗ trợ về nhà ở.

Là 1 trong 5 hộ vừa được hỗ trợ kinh phí làm nhà, ông Vàng A Giảng, bản Trò, xã Suối Tọ, chia sẻ: Nhà cũ xuống cấp, mỗi mùa mưa gia đình đều lo lắng. Được hỗ trợ làm nhà mới, gia đình mừng lắm. Từ nay không còn phải lo chuyện nhà cửa, chúng tôi yên tâm làm ăn, từng bước cải thiện cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ các hộ ổn định cuộc sống, Suối Tọ đang khai thác những lợi thế sẵn có để tạo hướng sản xuất phù hợp cho người dân. Xã vận động nhân dân trồng, chăm sóc và tạo sinh kế từ rừng; mở rộng diện tích chè gắn với du lịch trải nghiệm; phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn các mô hình hiệu quả để nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân.

Mỗi phần việc triển khai ở cơ sở đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực của người dân, song không phải việc nào cũng giải quyết ngay được. Đồng chí Trương Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Suối Tọ, cho biết: Nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên không thể cùng lúc giải quyết tất cả các vấn đề. Qua gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, cấp ủy, chính quyền xác định việc nào cấp thiết thì ưu tiên trước, đồng thời tranh thủ các chương trình, chính sách và nguồn lực của cấp trên. Chúng tôi coi kết quả giải quyết những vấn đề người dân phản ánh là một trong những thước đo hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở.

Từ những cuộc gặp gỡ, đối thoại, sự gắn kết giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố. Người dân có thêm kênh để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; cán bộ có thêm thông tin từ thực tế để điều hành, giải quyết công việc sát với nhu cầu của cơ sở. Phương châm “Nghe dân nói, làm từ việc dân cần” đang được Suối Tọ cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần đưa chủ trương sát hơn với cuộc sống, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.