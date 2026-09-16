Người giàu nhất châu Á đổi ngôi: Tỷ phú Trương Nhất Minh vượt Gautam Adani nhờ AI

Với tài sản ước tính 105,5 tỷ USD, nhà sáng lập ByteDance hôm 15/9 đã vượt qua Gautam Adani, trở thành người giàu nhất châu Á, theo Bloomberg, Ảnh: UDN.

Tài sản tăng hơn 8 lần so với năm 2019

Ở tuổi 43, Trương Nhất Minh không chỉ vượt qua những sóng gió pháp lý và địa chính trị từng đe dọa tương lai TikTok tại Mỹ, mà còn hưởng lợi từ làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). So với mức tài sản 13 tỷ USD khi Bloomberg bắt đầu theo dõi vào tháng 3/2019, tài sản của ông hiện đã tăng hơn 8 lần.

Tính đến ngày 15/9, 5 người giàu nhất châu Á lần lượt là Trương Nhất Minh với 105,5 tỷ USD; nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Adani (Ấn Độ) Gautam Adani với 104,8 tỷ USD; Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries (Ấn Độ) với 81,3 tỷ USD; Tadashi Yanai (Nhật Bản), nhà sáng lập Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, với 63,7 tỷ USD; và nhà sáng lập Nongfu Spring Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) với 59,1 tỷ USD.

Trương Nhất Minh trước đó đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc nhờ sự phổ biến của TikTok và bước tiến của ByteDance vào lĩnh vực AI. ByteDance hiện sở hữu một loạt sản phẩm AI đáng chú ý, trong đó có chatbot Doubao và mô hình tạo video Seedance.

Việc Trương Nhất Minh tiếp tục vươn lên vị trí số một châu Á cho thấy làn sóng AI đang tạo ra một nguồn tài sản khổng lồ mới, đồng thời thúc đẩy sự xuất hiện của một thế hệ tỷ phú mới, bên cạnh những ông trùm đến từ các ngành công nghiệp truyền thống.

Vị trí của Trương Nhất Minh và Gautam Adani trong top100 người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes.

ByteDance đặt cược lớn vào AI

Sự gia tăng tài sản của Trương Nhất Minh cũng phản ánh việc ByteDance từng bước vượt qua những bất ổn địa chính trị liên quan đến TikTok. Đầu năm nay, những tranh cãi tại Mỹ từng khiến ByteDance phải chuyển giao một phần hoạt động tại thị trường Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ.

Lian Jye Su (Tô Liêm Tiết), nhà phân tích hàng đầu tại công ty nghiên cứu Omdia, nhận xét Trương Nhất Minh “rất biết cách chơi những quân bài mình có trong tay”. Theo ông, nhà sáng lập ByteDance không những kiên định với hướng đi ban đầu mà còn tiếp tục tăng đầu tư vào AI.

Ngay cả sau khi CEO TikTok Shou Chew (Chu Thụ Tư, người Singapore) phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ năm 2023, Trương Nhất Minh vẫn tiếp tục đặt cược vào công nghệ AI của ByteDance.

Theo phân tích của Lian Jye Su, về lý thuyết ByteDance còn có thể tận dụng khối lượng dữ liệu khổng lồ từ các nền tảng mạng xã hội để phục vụ quá trình huấn luyện các mô hình AI.

Sau thành công của nền tảng video ngắn, AI đang trở thành một trong những cơ hội lớn nhất của ByteDance. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc với mức độ cạnh tranh gay gắt cũng đồng thời là một trong những rủi ro lớn nhất đối với công ty.

Tài sản tăng hơn 12 tỷ USD chỉ trong nửa đầu tháng 9

Khối tài sản của Trương Nhất Minh riêng trong nửa đầu tháng 9 đã tăng thêm hơn 12 tỷ USD. Do ByteDance chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, Bloomberg phải dựa trên các mức định giá mới nhất do BlackRock, Fidelity Investments và T. Rowe Price công bố để tính toán lại giá trị tài sản của nhà sáng lập.

Bloomberg Billionaires Index còn đồng thời áp dụng mức chiết khấu rủi ro 10% đối với giá trị ByteDance do công ty chưa niêm yết.

Trong khi đó, tài sản của Gautam Adani từng đạt khoảng 120 tỷ USD vào tháng 6, nhưng đã giảm mạnh trong những tháng gần đây.

Việc điều chỉnh các thành phần của chỉ số MSCI đã tác động đến cổ phiếu thuộc tập đoàn của Adani. Bên cạnh đó, giá dầu tăng mạnh và lợi suất trái phiếu tăng cao cũng gây ra làn sóng bán tháo rộng hơn trên thị trường, kéo giá các cổ phiếu liên quan đi xuống.

Kết quả là khoảng cách tài sản giữa Trương Nhất Minh và Adani ngày càng thu hẹp rồi đảo chiều, đưa nhà sáng lập ByteDance lần đầu tiên lên vị trí người giàu nhất châu Á.

Trương Nhất Minh xếp thứ 18, Gautam Adani xếp thứ 20 trong Bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Bloomberg ngày 16/9. Ảnh chụp màn hình.

Rời ghế CEO để theo đuổi những vấn đề dài hạn

Sinh năm 1983, Trương Nhất Minh từng trải qua 4 lần khởi nghiệp trước khi thành lập ByteDance vào năm 2012 ở lần khởi nghiệp thứ năm. Ông lần lượt cho ra đời những ứng dụng đình đám như Toutiao và Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc), giúp ByteDance được giới công nghệ ví như một “nhà máy sản xuất ứng dụng”.

Tháng 5/2021, Trương Nhất Minh gửi thư tới toàn thể nhân viên ByteDance, tuyên bố rời vị trí CEO để tập trung vào chiến lược dài hạn, văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Trong thư, ông viết rằng ByteDance may mắn nắm bắt được cơ hội của thời đại, dựa trên công nghệ machine learning (học máy) để đổi mới và thử nghiệm trên nền tảng di động và video, qua đó đạt được một số thành quả.

Bức thư cũng tiết lộ, ngay từ tháng 3 cùng năm, Trương Nhất Minh đã trao đổi nội bộ về ý định rời ghế CEO và đề xuất Lương Nhữ Ba (Liang Rubo) tiếp quản vị trí này.

Giải thích quyết định rút khỏi công việc điều hành hằng ngày, Trương Nhất Minh cho biết dù hoạt động kinh doanh của ByteDance đang phát triển tốt, ông vẫn mong công ty có thể tạo ra những đột phá lớn hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và tạo ra nhiều giá trị có ý nghĩa hơn.

Vì vậy, ông quyết định giảm sự tham gia vào hoạt động quản lý thường nhật để dành thời gian cho chiến lược dài hạn, văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Trương Nhất Minh cho biết ông muốn “tập trung tương đối vào việc học hỏi kiến thức, suy nghĩ có hệ thống, nghiên cứu những điều mới, trực tiếp thử nghiệm và trải nghiệm”, lấy khoảng thời gian 10 năm làm mục tiêu để tạo thêm nhiều khả năng cho công ty.

Sau khi rời vị trí điều hành, Trương Nhất Minh gần như biến mất khỏi ánh đèn công chúng và rất ít xuất hiện trước truyền thông.

Theo UDN, NetEase