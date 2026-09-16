Phường Việt Hưng đưa chuyển đổi số đến từng hộ kinh doanh

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Huy Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Huy Vinh nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ số sẽ giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn, từng bước hình thành phương thức kinh doanh hiện đại, minh bạch và bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những giải pháp lớn, phức tạp mà có thể bắt đầu từ những việc thiết thực như sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR, hóa đơn điện tử, nền tảng quản lý bán hàng, quản lý khách hàng và quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Đại diện các đơn vị chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Thành phố Hà Nội xác định hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu mỗi xã, phường hỗ trợ tối thiểu 30% các đối tượng trên địa bàn tham gia chuyển đổi số.

Thực hiện nhiệm vụ này, UBND phường Việt Hưng đã tập trung tuyên truyền, khảo sát nhu cầu, kết nối với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ để các hộ kinh doanh có thể sử dụng hiệu quả các công cụ số trong hoạt động thực tế.

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 11 - thành phố Hà Nội đã trao đổi, hướng dẫn các quy định, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh; nghĩa vụ kê khai, nộp thuế trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế, đồng thời trực tiếp giải đáp những vấn đề hộ kinh doanh quan tâm.

Cùng với đó, các hộ kinh doanh được đại diện các đơn vị công nghệ, ngân hàng giới thiệu về giải pháp số phục vụ hoạt động kinh doanh như thanh toán số, quản lý bán hàng, tiện ích ngân hàng số; giải pháp về thuế và hóa đơn điện tử; gian hàng số, kết nối kinh doanh địa phương; hỗ trợ kê khai thuế, xuất hóa đơn điện tử và giới thiệu sàn thương mại điện tử.

Đại diện Thuế cơ sở 11 - thành phố Hà Nội trao đổi tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Trao đổi tại hội nghị, các hộ kinh doanh tập trung nêu những vấn đề phát sinh từ thực tế, nhất là chính sách và nghĩa vụ thuế, kê khai và nộp thuế, hóa đơn điện tử…

Thông qua hội nghị, UBND phường Việt Hưng mong muốn tạo thêm kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền, cơ quan thuế, các đơn vị công nghệ, ngân hàng và cộng đồng hộ kinh doanh; qua đó hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số, giúp hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp phù hợp, thực hiện đúng chính sách thuế và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.