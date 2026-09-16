Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình và an toàn thực phẩm tại Tri Tôn, Ô Lâm

Quang cảnh buổi tuyên truyền Đề án 938 tại xã Tri Tôn.

Ngày 16/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tri Tôn và xã Ô Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền Đề án 938 về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ".

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật kiến thức về bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, đồng thời gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" và phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới".