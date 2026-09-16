Xác định rõ trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Việc ban hành kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm Luật được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ trên phạm vi cả nước.

Các luật sư, luật gia thành phố Hà Nội tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân. Ảnh: PV

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ thực hiện gồm rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với quy định của Luật; tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Hướng dẫn, rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát, hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Đồng thời triển khai các chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù; phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài; truyền thông chính sách, triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); triển khai công tác giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; bảo đảm các điều kiện, nguồn lực, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí…