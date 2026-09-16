TP.HCM dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hơn 881.000 tỷ đồng ngân sách năm 2026. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Tài chính TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 8,55%, mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm qua. Tuy nhiên, dự báo cả năm, GRDP ước tăng khoảng 8,75%, thấp hơn 1,45 điểm phần trăm so với mục tiêu phấn đấu 10,2%.

Trong 8 tháng đầu năm, thành phố thu hút gần 10,06 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tương đương khoảng 91,5% kế hoạch năm và tăng 167% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 627.370 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán Trung ương giao, 78% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 119,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 462.961 tỷ đồng; thu từ dầu thô 41.103 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 123.206 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện và đánh giá tình hình những tháng cuối năm, UBND TP.HCM dự kiến tổng thu ngân sách năm 2026 đạt 881.297 tỷ đồng, tương đương 109,7% dự toán Trung ương giao và 109,5% dự toán HĐND thành phố giao đầu năm.

Trong cơ cấu dự kiến, thu nội địa đạt 654.884 tỷ đồng, thu từ dầu thô 55.190 tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu 171.122 tỷ đồng.

Thành phố lưu ý nguồn thu xuất nhập khẩu có thể chịu tác động từ các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay và nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Tổng ảnh hưởng giảm thu từ các sắc thuế liên quan đến xăng dầu được ước tính khoảng 7.548,2 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, thành phố cần huy động thêm 128.703 tỷ đồng so với số thu ước thực hiện cả năm, trong đó dự kiến khoảng 96.000 tỷ đồng từ bán đấu giá các khu đất công và khoảng 38.000 tỷ đồng từ thu hồi nợ thuế liên quan đến đất.

Nguồn lực này được đặt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030. Thành phố dự kiến bố trí 1.149.085,705 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Số lượng dự án trong giai đoạn này giảm 42% so với giai đoạn 2021 - 2025.

Đáng chú ý, 37 dự án giao thông trọng điểm, liên vùng được ưu tiên với tổng vốn khoảng 113.098,010 tỷ đồng. Bên cạnh vốn ngân sách, thành phố dự kiến huy động khoảng 793.243 tỷ đồng vốn nhà đầu tư cho các dự án PPP khởi công mới, trên cơ sở 137.252 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố tham gia.