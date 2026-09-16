Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với bản sắc Việt

Ngày 16/9, tại Khu nghỉ dưỡng sức khỏe Đại Phú An, phường Mậu A, tỉnh Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học phục vụ xây dựng Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý du lịch, y tế, địa phương, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp. Các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng, thực trạng, xu hướng thị trường và giải pháp phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo. (Nguồn: BTC)

Phát biểu khai mạc, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng du lịch chăm sóc sức khỏe đang trở thành phân khúc có giá trị gia tăng cao, đồng thời có khả năng tạo liên kết giữa nhiều lĩnh vực như du lịch, y tế, nghỉ dưỡng, thể thao, ẩm thực và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nhu cầu của du khách cũng ngày càng đa dạng. Bên cạnh tham quan, nghỉ ngơi, nhiều người quan tâm đến phục hồi thể chất, chăm sóc tinh thần, cải thiện giấc ngủ, dinh dưỡng và xây dựng lối sống lành mạnh.

Phát huy lợi thế thiên nhiên và y học cổ truyền

Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe nhờ hệ thống tài nguyên tự nhiên đa dạng, khí hậu, cảnh quan, nguồn khoáng nóng, cùng nền y học cổ truyền và nguồn dược liệu phong phú.

Theo các chuyên gia, những lợi thế này cần được kết hợp với cơ sở lưu trú và dịch vụ hiện đại để hình thành các sản phẩm có bản sắc riêng. Một số địa bàn như Lào Cai, Quảng Ninh, Huế - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và các đô thị lớn có tiềm năng nghiên cứu, phát triển những sản phẩm phù hợp với điều kiện từng vùng.

Các giá trị về y học cổ truyền, thảo dược, tắm khoáng, trị liệu tự nhiên, ẩm thực dưỡng sinh và văn hóa bản địa có thể trở thành những thành tố quan trọng của sản phẩm. Tuy nhiên, việc khai thác cần gắn với quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu bảo đảm an toàn cho du khách.

Nhiều nhóm sản phẩm được đề cập tại hội thảo như nghỉ dưỡng khoáng nóng và thủy trị liệu; chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền và thảo dược; thiền, yoga và chăm sóc sức khỏe tinh thần; tắm rừng, nghỉ dưỡng khí hậu; ẩm thực dưỡng sinh; chương trình chăm sóc người trung niên, người cao tuổi và phục hồi thể chất.

Chuẩn hóa dịch vụ, tăng liên kết

Một yêu cầu được các đại biểu nhấn mạnh là chuyển từ những dịch vụ chăm sóc sức khỏe đơn lẻ sang các chương trình được thiết kế bài bản. Chương trình có thể xây dựng theo thời lượng 3, 5 hoặc 7 ngày, xác định rõ đối tượng khách, mục tiêu, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và tiêu chuẩn chất lượng.

Các sản phẩm cũng cần quy định rõ những trường hợp chống chỉ định, phương án xử lý sự cố và cơ chế đánh giá chất lượng. Việc chuẩn hóa sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành thuận lợi hơn trong xây dựng chương trình, định giá dịch vụ và đưa sản phẩm ra thị trường.

Bên cạnh đó, sự liên kết giữa du lịch và y tế có ý nghĩa quan trọng. Những dịch vụ có yếu tố khám, chữa bệnh hoặc trị liệu phải tuân thủ quy định chuyên môn; trong khi các hoạt động nghỉ dưỡng, vận động, dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần cần được thiết kế phù hợp với đặc điểm của từng nhóm khách.

Nguồn nhân lực cũng là yếu tố cần được chú trọng. Người làm dịch vụ không chỉ cần nghiệp vụ du lịch mà còn phải có kiến thức phù hợp về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: BTC)

Theo định hướng được trao đổi tại hội thảo, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cần có sự tham gia của cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở y tế, các đơn vị nghiên cứu và cộng đồng.

Mỗi địa phương có thể khai thác thế mạnh riêng về khí hậu, cảnh quan, khoáng nóng, dược liệu hoặc văn hóa để tạo ra những sản phẩm phù hợp.

Việc xây dựng Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030” nhằm tạo cơ sở hoàn thiện chính sách, chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Đây cũng là hướng đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị và đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường du lịch.