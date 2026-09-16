Dịch vụ độc, lạ hé lộ nền "kinh tế lười" đang lên ở Trung Quốc

Một dịch vụ tiện ích mới đang nổi lên ở Trung Quốc, trong đó các nhà cung cấp dịch vụ thu gom rác tận nhà chỉ với 3 đến 5 nhân dân tệ mỗi chuyến, hoặc phí hàng tháng khoảng 100 nhân dân tệ. Ảnh: QQ.

Một xu hướng kinh doanh mới đang xuất hiện tại Trung Quốc: người trẻ nhận tiền để mang rác đi đổ hộ người khác với mức phí khá nhỏ. Điều bất ngờ là dịch vụ tưởng như đơn giản này lại đang thu hút khách hàng.

Với nhiều người, mang rác đi đổ chỉ là một việc lặt vặt thường ngày. Nhưng tại Trung Quốc, công việc này đang dần được biến thành một dịch vụ có thu phí.

Trên các nền tảng mạng xã hội, một số người trẻ bắt đầu quảng bá dịch vụ thu gom và mang rác đi bỏ hộ. Mức phí dao động 3-5 nhân dân tệ (khoảng 45-75 cent Mỹ) cho mỗi lần, trong khi khách hàng cũng có thể đăng ký gói theo tháng với giá khoảng 100 nhân dân tệ (khoảng 380.000 đồng).

Gói dịch vụ theo tháng bao gồm việc thu gom rác mỗi ngày. Khách hàng chỉ cần đặt túi rác trước cửa nhà, người cung cấp dịch vụ sẽ tới lấy.

Mô hình này được xem là một ví dụ mới của “nền kinh tế lười” (lazy economy) – xu hướng cung cấp những dịch vụ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và mang lại sự tiện lợi. Nó tiếp nối hàng loạt dịch vụ từng gây chú ý khác, chẳng hạn nhận đón trẻ từ trường về nhà hay đi lấy bưu kiện thay khách hàng.

“Chẳng phải tiện đường thì đổ luôn sao?”

Không phải ai cũng hiểu tại sao người khác lại sẵn sàng trả tiền cho một việc đơn giản như vậy.

Một người đặt câu hỏi: “Chẳng phải đây chỉ là việc tiện tay làm trên đường ra ngoài sao? Thực sự có người trả tiền cho dịch vụ này à?”

Câu trả lời lại là có. Và không ít người cho biết họ thực sự cần một dịch vụ như vậy.

Một người đang phải đối mặt với chứng trầm cảm chia sẻ: “Tôi chỉ mang rác đi đổ vào ban đêm vì lo sẽ gặp người khác. Với tôi, dịch vụ này thực sự cần thiết.”

Một khách hàng khác tại Thượng Hải – thành phố đầu tiên của Trung Quốc triển khai hệ thống phân loại rác sinh hoạt bắt buộc – cho biết một số khu dân cư chỉ cho phép cư dân mang rác tới điểm tập kết trong hai giờ buổi sáng và hai giờ buổi tối.

“Là một nhân viên văn phòng bình thường, tôi rất dễ bỏ lỡ cả bốn giờ đó”, người này giải thích.

Những người thích ở nhà, không muốn hoặc không cần thường xuyên ra ngoài, cũng trở thành nhóm khách hàng hưởng lợi từ dịch vụ.

Việc thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ cố định khiến dịch vụ này trở thành cứu cánh cho những người làm việc chuyên nghiệp bận rộn và quá tải. Ảnh: Shutterstock.

Không chỉ đổ rác, còn giúp người già

Tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, một người cung cấp dịch vụ có họ Phi cho biết nhóm của cô còn hỗ trợ những người cao tuổi gặp khó khăn khi đi lại, đặc biệt là những người sống ở các tầng cao của tòa nhà không có thang máy.

Phi cho biết cô chỉ nhận được 3 đơn hàng trong tháng đầu tiên, nhưng vẫn lạc quan về tiềm năng phát triển của mô hình.

Cô dự định hợp tác với các khu dân cư để mở rộng dịch vụ, đồng thời tập trung nhiều hơn vào nhu cầu của nhóm khách hàng cao tuổi.

Một người cung cấp dịch vụ khác tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, có tên Mihan, cho biết cô đã nhận được hơn 20 đơn hàng chỉ sau 3 ngày kể từ khi bắt đầu kinh doanh.

Ngoài mang rác đi đổ, Mihan đôi khi còn nhận lấy bưu kiện giúp khách hàng như một dịch vụ bổ sung.

Nói về công việc này, Mihan cho biết một trong những lợi thế lớn là cô gần như không cần gặp trực tiếp khách hàng.

“Tôi hầu như không cần gặp khách hàng trực tiếp”, cô nói.

Theo Mihan, yếu tố quan trọng giúp mô hình này có thể phát triển là mức giá phải chăng.

“Nhân viên văn phòng ngày nay sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền nhỏ để tiết kiệm thời gian”, cô nói.

Dịch vụ lấy bưu kiện hộ cũng có mức giá tương tự, khoảng 3-5 nhân dân tệ mỗi kiện, hoặc khoảng 100 nhân dân tệ cho dịch vụ lấy hàng hằng ngày trong cả tháng.

Trong khi đó, dịch vụ đón trẻ có giá cao hơn, khoảng 50 nhân dân tệ mỗi chuyến. Tuy nhiên, những phụ huynh không thể rời công sở sớm vẫn có nhu cầu sử dụng dịch vụ này.

Từ việc mang rác đi đổ đến lấy bưu kiện hay đón trẻ, những công việc vốn thường được thực hiện trong đời sống hằng ngày đang dần trở thành một phần của nền kinh tế dịch vụ mới tại Trung Quốc. Điểm chung của chúng khá đơn giản: khách hàng trả một khoản tiền nhỏ để mua lại thứ ngày càng quý giá – thời gian và sự tiện lợi.

Theo SCMP