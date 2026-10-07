Ngày Thẻ Việt Nam đổi tên mới

Sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức bước sang một chương mới với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Sự thay đổi không chỉ nằm ở tên gọi, mà phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường thanh toán khi các phương thức thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ những chiếc thẻ vật lý, người dùng ngày càng có thêm nhiều lựa chọn: thanh toán bằng mã QR, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán trên thiết bị di động hay thanh toán bằng sinh trắc học. Công nghệ đang khiến một thao tác thanh toán trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và được tích hợp ngày càng sâu vào các dịch vụ của đời sống.

8h30 sáng 8/10 diễn ra họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Thanh toán số hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện của ngân hàng hay một phương thức trả tiền. Đó là một phần của hệ sinh thái số, hiện diện trong mua sắm, di chuyển, du lịch, y tế, giáo dục, dịch vụ công và nhiều hoạt động thường ngày.

Tại họp báo ngày 8/10, ban tổ chức sẽ chính thức giới thiệu diện mạo mới của chương trình, đồng thời công bố Đại sứ mới - gương mặt kết nối Ngày Thanh Toán Số Việt Nam với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Đây cũng là dịp ban tổ chức công bố chi tiết chuỗi hoạt động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 diễn ra từ nay đến hết ngày 25/10, với nhiều hoạt động hướng tới người dùng, cộng đồng và thế hệ trẻ, tiếp tục hành trình đưa thanh toán số đến gần hơn với đời sống.

Từ “Ngày Thẻ Việt Nam” đến “Ngày Thanh toán số Việt Nam”, hành trình 6 mùa không chỉ là sự thay đổi của một tên gọi. Đó là dấu mốc cho một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ - nơi một cú chạm, một mã QR hay một thao tác trên điện thoại có thể mở ra một trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và ngày càng xanh hơn.