Gia Lai chấp thuận dự án Nhà máy Ethanol An Khê hơn 1.700 tỷ đồng

Ngày 7/10, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Ethanol An Khê với tổng vốn đầu tư hơn 1.741 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý III/2028.

Nhà máy được đầu tư nhằm sản xuất Ethanol dùng cho nhiên liệu.

Theo quyết định, Nhà máy Ethanol An Khê được xây dựng tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, trên diện tích khoảng 80.130m², thời hạn hoạt động 50 năm.

Nhà máy được đầu tư nhằm sản xuất Ethanol dùng cho nhiên liệu, Alcohol dùng cho thực phẩm, sản xuất điện, CO2 lỏng, men sấy khô và dầu fusel. Trong đó, công suất thiết kế Ethanol đạt 200.000 lít/ngày; Alcohol 21 triệu lít/năm; CO2 lỏng 90 tấn/ngày; men sấy khô 11,2 tấn/ngày; dầu fusel 0,5 tấn/ngày và điện 7MW.

Theo tiến độ được chấp thuận, trong quý IV/2026, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư. Đến quý I/2027, dự án khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý III/2028.

Cùng với việc chấp thuận dự án, UBND tỉnh Gia Lai đặt ra nhiều yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong trường hợp Nhà máy Ethanol An Khê vận hành đồng thời với các nhà máy đường và điện hiện hữu.

Nhà đầu tư phải lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường, trong đó đánh giá tổng hợp các vấn đề môi trường phát sinh khi vận hành toàn bộ các nhà máy đường, điện và Ethanol; đồng thời xây dựng đầy đủ các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường cũng như phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu nâng cấp, cải tạo các lò đốt hiện hữu tại nhà máy đường và nhà máy điện sinh khối. Đối với các lò đốt đầu tư mới tại nhà máy điện và Nhà máy Ethanol, phải áp dụng công nghệ hiện đại, thiết bị mới nhằm giảm thiểu phát sinh ô nhiễm.

Đồng thời, khẩn trương cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại 3 lò hơi hiện hữu, bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; cải tiến phương án nạp nhiên liệu và chế độ đốt, không để phát sinh tình trạng ô nhiễm không khí xung quanh.

Khi nâng công suất nhà máy đường, nhà máy điện sinh khối và đầu tư thêm Nhà máy Ethanol, nhà đầu tư phải đầu tư đầy đủ hệ thống xử lý khí thải, nước thải, bảo đảm đạt quy chuẩn hiện hành.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường chi tiết, khả thi, đặc biệt đối với các sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải. Trường hợp hoạt động của các nhà máy gây ô nhiễm môi trường hoặc xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh, nhà đầu tư phải ngừng hoạt động và thực hiện bồi thường thiệt hại theo quy định.